fechar
Política | Notícia

Flávio Bolsonaro vence em 30 cidades do Nordeste; veja onde candidato superou Lula

O melhor desempenho do candidato na região ocorreu em Alagoas, com 40,45%, enquanto a pior colocação foi no Piauí, com 24,09% dos votos

Por Mariana de Sousa Publicado em 05/10/2026 às 18:04
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) - Vittor Sales/Divulgação Campanha Flavio Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Mesmo com a liderança de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa presidencial em todo o país, o mapa eleitoral do Nordeste apresentou um cenário diferente. O senador venceu em apenas 30 municípios da região, enquanto Lula (PT) ficou à frente nas outras cidades da região. 

O melhor desempenho do candidato do PL ocorreu em Alagoas, onde ficou com 40,45% dos votos, contra 54,73% do presidente. Já no Piauí, Lula registrou a maior vantagem, com 70,99% contra 24,09% de Flávio.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A diferença entre os resultados nacional e regional também aparece nos números. No Brasil, Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma vantagem de 1,87 ponto percentual. No Nordeste, porém, o petista recebeu 21,49 milhões de votos (63,77%), enquanto Flávio somou 10,39 milhões (30,85%). A diferença entre os dois na região foi de 11,09 milhões de votos, ou 32,92 pontos percentuais.

Alagoas foi o estado nordestino onde Flávio Bolsonaro teve o maior número de municípios. O candidato do PL ficou à frente em 16 cidades:

Maceió com 52,36%; Marechal Deodoro com 52,60%; São Miguel dos Campos com 48,22%; Coruripe com 49,98%; Maragogi com 57,34%; São Luís do Quitunde com 49,26%; Porto Calvo com 53%,73%; Matriz de Camaragibe com 54,94%; Satuba com 51,33%; Paripueira com 52,05%; Novo Lino com 49,49%; Japaratinga com 53,55%; Flexeiras com 48,57%; Porto de Pedras com 50,59%; São Miguel dos Milagres com 52,16%; Barra de São Miguel com 50,48%.

Na Bahia, Flávio Bolsonaro venceu em apenas quatro dos 417 municípios. Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio alcançou 62,03%, com 38.496 votos, contra 32,51% de Lula. Em Buerarema, o candidato do PL teve 51,69%, enquanto o petista registrou 43,53%.

Já em Itamaraju, Flávio somou 51,67%, contra 44,84% de Lula. Em Teixeira de Freitas, a disputa foi mais apertada: 49,51% para Flávio, ou 38.670 votos, contra 45,39% de Lula.

O resultado estadual, porém, foi amplamente favorável a Lula, que teve 66,17% dos votos válidos, contra 28,53% de Flávio.

No Maranhão, Flávio Bolsonaro venceu em seis cidades. Em Imperatriz, o candidato do PL teve 53,16% dos votos, com 81.738 eleitores. Em Açailândia, chegou a 55,92%, com 34.351 votos, enquanto Balsas registrou 55,46%, com 30.716 votos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Flávio também venceu em Estreito, com 47,67% e 8.837 votos; em Itinga do Maranhão, com 51,16% e 7.048 votos; e em São Pedro dos Crentes, onde alcançou 65,15%, com 2.477 votos.

No resultado estadual, Lula teve 63,99% dos votos válidos, contra 30,90% de Flávio.

Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte

Em Pernambuco, estado natal de Lula, Flávio venceu somente em Santa Cruz do Capibaribe, onde recebeu 52,71% dos votos. No resultado estadual, Lula ficou com 63,45%, enquanto Flávio teve 31,03%.

No Ceará, o único município vencido pelo candidato do PL foi Morrinhos, onde Flávio teve 48,45%, contra 47,71% de Lula. A diferença foi de apenas 112 votos: 7.387 a 7.275. No estado, Lula alcançou 63,29%, contra 31,27% de Flávio.

No Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro venceu em Parnamirim e Galinhos. O candidato teve 50,92% dos votos em Parnamirim e 48,34% em Galinhos. No estado, porém, Lula terminou em primeiro lugar, com 59,75% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 34,77%.

Onde Flávio não venceu

A Paraíba foi um dos três estados nordestinos em que Flávio Bolsonaro não ficou em primeiro lugar em nenhum município. Lula venceu nas 223 cidades paraibanas e terminou o estado com 61,31% dos votos válidos, contra 33,07% de Flávio.

No Piauí, Lula também venceu em todos os municípios. O presidente terminou o estado com 70,99% dos votos válidos, enquanto Flávio teve 24,09%. Foi a maior diferença entre os dois candidatos em um estado nordestino, de 46,90 pontos percentuais.

Em Sergipe, Flávio também não venceu em nenhuma cidade. Lula ficou com 62,75% dos votos válidos no estado, contra 30,63% de Flávio.

Leia também

Onda da direita amplia eleitos no Senado e reforça pauta anti-STF
ELEIÇÕES 2026

Onda da direita amplia eleitos no Senado e reforça pauta anti-STF
'Está decretado o fim da era do PT', diz Flávio Bolsonaro em discurso
eleições 2026

'Está decretado o fim da era do PT', diz Flávio Bolsonaro em discurso

Compartilhe

Tags

Imagem de Mariana de Sousa

Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.