Flávio Bolsonaro vence em 30 cidades do Nordeste; veja onde candidato superou Lula

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O melhor desempenho do candidato na região ocorreu em Alagoas, com 40,45%, enquanto a pior colocação foi no Piauí, com 24,09% dos votos

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Mesmo com a liderança de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa presidencial em todo o país, o mapa eleitoral do Nordeste apresentou um cenário diferente. O senador venceu em apenas 30 municípios da região, enquanto Lula (PT) ficou à frente nas outras cidades da região.

O melhor desempenho do candidato do PL ocorreu em Alagoas, onde ficou com 40,45% dos votos, contra 54,73% do presidente. Já no Piauí, Lula registrou a maior vantagem, com 70,99% contra 24,09% de Flávio.

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A diferença entre os resultados nacional e regional também aparece nos números. No Brasil, Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma vantagem de 1,87 ponto percentual. No Nordeste, porém, o petista recebeu 21,49 milhões de votos (63,77%), enquanto Flávio somou 10,39 milhões (30,85%). A diferença entre os dois na região foi de 11,09 milhões de votos, ou 32,92 pontos percentuais.

Alagoas foi o estado nordestino onde Flávio Bolsonaro teve o maior número de municípios. O candidato do PL ficou à frente em 16 cidades:

Maceió com 52,36%; Marechal Deodoro com 52,60%; São Miguel dos Campos com 48,22%; Coruripe com 49,98%; Maragogi com 57,34%; São Luís do Quitunde com 49,26%; Porto Calvo com 53%,73%; Matriz de Camaragibe com 54,94%; Satuba com 51,33%; Paripueira com 52,05%; Novo Lino com 49,49%; Japaratinga com 53,55%; Flexeiras com 48,57%; Porto de Pedras com 50,59%; São Miguel dos Milagres com 52,16%; Barra de São Miguel com 50,48%.



Na Bahia, Flávio Bolsonaro venceu em apenas quatro dos 417 municípios. Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio alcançou 62,03%, com 38.496 votos, contra 32,51% de Lula. Em Buerarema, o candidato do PL teve 51,69%, enquanto o petista registrou 43,53%.

Já em Itamaraju, Flávio somou 51,67%, contra 44,84% de Lula. Em Teixeira de Freitas, a disputa foi mais apertada: 49,51% para Flávio, ou 38.670 votos, contra 45,39% de Lula.

O resultado estadual, porém, foi amplamente favorável a Lula, que teve 66,17% dos votos válidos, contra 28,53% de Flávio.

No Maranhão, Flávio Bolsonaro venceu em seis cidades. Em Imperatriz, o candidato do PL teve 53,16% dos votos, com 81.738 eleitores. Em Açailândia, chegou a 55,92%, com 34.351 votos, enquanto Balsas registrou 55,46%, com 30.716 votos.

Flávio também venceu em Estreito, com 47,67% e 8.837 votos; em Itinga do Maranhão, com 51,16% e 7.048 votos; e em São Pedro dos Crentes, onde alcançou 65,15%, com 2.477 votos.

No resultado estadual, Lula teve 63,99% dos votos válidos, contra 30,90% de Flávio.

Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte

Em Pernambuco, estado natal de Lula, Flávio venceu somente em Santa Cruz do Capibaribe, onde recebeu 52,71% dos votos. No resultado estadual, Lula ficou com 63,45%, enquanto Flávio teve 31,03%.

No Ceará, o único município vencido pelo candidato do PL foi Morrinhos, onde Flávio teve 48,45%, contra 47,71% de Lula. A diferença foi de apenas 112 votos: 7.387 a 7.275. No estado, Lula alcançou 63,29%, contra 31,27% de Flávio.

No Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro venceu em Parnamirim e Galinhos. O candidato teve 50,92% dos votos em Parnamirim e 48,34% em Galinhos. No estado, porém, Lula terminou em primeiro lugar, com 59,75% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 34,77%.

Onde Flávio não venceu

A Paraíba foi um dos três estados nordestinos em que Flávio Bolsonaro não ficou em primeiro lugar em nenhum município. Lula venceu nas 223 cidades paraibanas e terminou o estado com 61,31% dos votos válidos, contra 33,07% de Flávio.

No Piauí, Lula também venceu em todos os municípios. O presidente terminou o estado com 70,99% dos votos válidos, enquanto Flávio teve 24,09%. Foi a maior diferença entre os dois candidatos em um estado nordestino, de 46,90 pontos percentuais.

Em Sergipe, Flávio também não venceu em nenhuma cidade. Lula ficou com 62,75% dos votos válidos no estado, contra 30,63% de Flávio.