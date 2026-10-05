Ex-ministros de Lula enfrentam derrotas e vitórias nas eleições deste domingo (4)

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Entre os ex-integrantes do governo que disputaram cargos majoritários, Rui Costa e André Fufuca foram eleitos senadores; outros nomes ficaram de fora

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As eleições deste domingo (4) produziram resultados diferentes entre ex-ministros e ex-integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil, e André Fufuca (PP), que comandou o Ministério do Esporte, foram eleitos senadores pela Bahia e pelo Maranhão, respectivamente.

Em São Paulo, a chapa formada por Haddad, ex-ministro da Fazenda, e França, ex-ministro do Empreendedorismo, terminou com cerca de seis milhões de votos a menos que a do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do vice Felício Ramuth (MDB).

Na disputa pelo Senado paulista, Tebet, ex-ministra do Planejamento, e Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, não conquistaram as duas vagas. Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), apoiados por Flávio Bolsonaro (PL), foram eleitos.

Derrotas também em disputas estaduais

Em Alagoas, Renan Filho (MDB), ex-ministro dos Transportes, perdeu a eleição para o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), depois de liderar parte da apuração. A família Calheiros também perdeu uma cadeira no Senado: Renan Calheiros ficou fora da disputa após 31 anos no cargo.

No Paraná, a ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann terminou em quarto lugar na disputa pelo Senado, com 13,3% dos votos. Em Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD), ex-ministro da Agricultura, também ficou em quarto, com 11,5%, e não conseguiu a reeleição.

Ex-ministros avançam na Câmara

Na Câmara dos Deputados, o desempenho foi melhor entre os nomes ligados ao governo. Jader Filho (MDB), ex-ministro das Cidades, foi o segundo mais votado no Pará, com 325 mil votos. Em Pernambuco, Silvio Costa Filho (Republicanos), ex-ministro de Portos e Aeroportos, foi eleito com cerca de 169 mil votos.

No Rio de Janeiro, Anielle Franco (PT), ex-ministra da Igualdade Racial, foi a nona mais votada, com cerca de 150 mil votos. Em São Paulo, Paulo Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, recebeu 106 mil votos, enquanto Sonia Guajajara (PSOL), ex-ministra dos Povos Indígenas, teve 54 mil.

Macaé Evaristo (PT), ex-ministra dos Direitos Humanos, também foi eleita, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Saída do governo ao longo do mandato

Entre os ex-ministros que deixaram o governo ao longo do terceiro mandato de Lula, os resultados também foram variados. Daniela do Waguinho (Republicanos), ex-ministra do Turismo, recebeu 53 mil votos para deputada federal pelo Rio de Janeiro.

Celso Sabino (PDT), que substituiu Daniela no Turismo, terminou em quinto na disputa pelo Senado, com 5,8% dos votos. No Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), ex-secretário de Comunicação, também ficou em quarto lugar na corrida pelo Senado.

Na disputa pela Câmara, Márcio Macêdo, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, recebeu 59 mil votos em Sergipe. Nísia Trindade (PT), ex-ministra da Saúde, teve 67 mil votos no Rio de Janeiro.

No Maranhão, Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações, recebeu 124 mil votos e foi o décimo mais votado para deputado federal. Ele deixou o ministério em abril de 2025 após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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