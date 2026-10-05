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Estradas, segurança e mobilidade: Raquel Lyra antecipa prioridades para o segundo mandato

Em entrevista ao SJCC, governadora reeleita citou 3 mil km de estradas, contratação de 10 mil agentes e investimentos na mobilidade metropolitana.

Por Pedro Beija Publicado em 05/10/2026 às 12:09
Governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (5)
Governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (5) - Artur Borba/JC Imagem

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Um dia após ser reeleita para mais quatro anos à frente do Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) antecipou algumas das prioridades para o segundo mandato e afirmou que pretende acelerar investimentos em áreas como infraestrutura, segurança pública, saúde, mobilidade e desenvolvimento econômico.

Em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) nesta segunda-feira (5), a governadora citou a meta de fazer mais 3 mil quilômetros de estradas, contratar 10 mil profissionais para as forças de segurança e ampliar investimentos na Região Metropolitana do Recife (RMR), além de avançar na descentralização da saúde e em ações voltadas ao pequeno empreendedor.

Raquel sustentou que o Estado chega ao novo mandato em um ritmo diferente daquele encontrado no início da primeira gestão e disse que isso permitirá ampliar o volume de entregas.

“Tudo que a gente fez, nós vamos conseguir fazer o triplo. Porque a gente está acelerado”, afirmou, durante entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal.

Estradas e segurança

Entre as principais metas apresentadas pela governadora está a ampliação da malha rodoviária requalificada. Raquel afirmou que o Estado entregou 1.680 quilômetros de estradas e tem outros 1,5 mil quilômetros em obras. Para os próximos quatro anos, prometeu mais 3 mil quilômetros.

Segundo ela, os investimentos em rodovias têm impacto não apenas na mobilidade, mas também na competitividade econômica do Estado, especialmente em regiões ligadas à produção agrícola e industrial.

Na segurança pública, Raquel reiterou a intenção de contratar 10 mil profissionais para as forças estaduais, entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A governadora afirmou que novos editais já foram lançados e disse que pretende ampliar a presença policial também no interior.

Ela citou ainda a construção de delegacias, batalhões e complexos de Polícia Científica em diferentes regiões do Estado.

“A gente precisava reforçar o efetivo. Garantir a eles investimento em infraestrutura. E eu não vou parar”, declarou.

A governadora também defendeu a ampliação de estruturas de investigação e do acesso aos serviços do Instituto de Medicina Legal (IML) fora da Região Metropolitana.

Saúde

Na saúde, Raquel afirmou que pretende avançar na descentralização da rede e na integração entre a atenção básica dos municípios e os serviços especializados mantidos pelo Estado.

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Entre as medidas citadas está a implantação de um prontuário eletrônico único, que, segundo a governadora, deverá permitir o acompanhamento dos pacientes em diferentes níveis da rede.

Raquel também mencionou a abertura de 693 leitos por meio de contratos com hospitais filantrópicos e privados e afirmou que novos hospitais em construção, entre eles unidades voltadas à saúde da mulher e o Hospital Mestre Dominguinhos, deverão ampliar a oferta de atendimento no interior.

“Vamos fortalecer a atenção básica nos municípios e garantir a integração com a área especializada do Governo do Estado”, afirmou.

Mobilidade com foco na RMR

Na Região Metropolitana do Recife, a governadora apontou a mobilidade como uma das prioridades do novo mandato. Segundo ela, o Governo do Estado prepara a concessão de novos lotes das linhas de ônibus e deverá encaminhar o edital para análise do Tribunal de Contas.

Raquel também anunciou a assinatura de um termo de cooperação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a realização de um estudo mais amplo sobre a mobilidade metropolitana.

A governadora defendeu que as cidades da RMR sejam tratadas de maneira integrada, considerando que a região concentra cerca de 43% da população pernambucana.

“Vamos focar muito nisso. Mobilidade na Região Metropolitana, análise e apoio dos planos diretores das cidades”, disse.

Raquel também reafirmou a intenção de investir R$ 2 bilhões em obras de encostas no Recife e na Região Metropolitana e voltou a citar o enfrentamento ao déficit habitacional e às áreas de palafitas entre os desafios da gestão.

Desenvolvimento econômico

Outro eixo destacado pela governadora foi a atração de investimentos privados e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Raquel afirmou que Pernambuco reúne uma carteira de cerca de R$ 40 bilhões em investimentos privados e projetou que o Estado deverá encerrar o ano com taxa de desemprego de 7%. Segundo ela, o governo também pretende estimular o empreendedorismo e ampliar o acesso a crédito.

A governadora citou a Lei de Liberdade Econômica, que dispensou centenas de atividades consideradas de baixo risco da necessidade de licenciamento prévio, além do programa Dívida Zero, voltado à renegociação de débitos.

“Ajude o pequeno. Ajude o pequeno empreendedor”, afirmou, ao relatar uma das cobranças que mais ouviu durante a campanha.

Raquel também disse que pretende aproveitar o volume de obras previstas para atrair empresas fornecedoras de equipamentos e insumos para Pernambuco. Um dos exemplos citados foi a expansão do saneamento, que deverá demandar materiais como tubulações e bombas.

A governadora defendeu ainda o fortalecimento de cadeias produtivas do interior, como leite, fruticultura e agricultura irrigada, além de ampliar o papel do Porto de Suape na atração de novos empreendimentos.

“O Porto de Suape é nossa porta de entrada. Não para passagem, mas para destino”, disse.

Para Raquel, o próximo mandato também deverá ser usado para construir uma estratégia de longo prazo para Pernambuco, com definição de metas que ultrapassem o período de uma única gestão.

“Pernambuco, nos próximos dez anos, precisa estar assim. E, ano a ano, o que é que vai ser entregue? Para que todo mundo, independentemente de eu ser a governadora, saiba o que precisa ser feito”, afirmou.

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Pedro Beija

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