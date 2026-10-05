'Está decretado o fim da era do PT', diz Flávio Bolsonaro em discurso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O senador criticou os gastos de governo Lula nos últimos meses antes da campanha eleitoral. Flávio declarou que Lula "disputa o poder"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) deu a primeira declaração pública após o fim do primeiro turno da eleição presidencial, onde ele ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio declarou que os resultados mostram que o Brasil quer uma mudança e que está decretado o "fim da era" do Partido dos Trabalhadores.

"É o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT. A era do PT que só está deixando como legado o recorde de mulheres assassinadas, de brasileiros endividados, de altos impostos, de desesperança, de empresas fechadas", declarou.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Agradecendo os 56 milhões de votos, Flávio disse também que a vitória no primeiro turno não veio "por pouco", mas que os brasileiros "não se omitiram" e foram para as ruas para se opor ao governo Lula. O senador disse também que os "trackings" do PL já atestavam que ele sairia na frente neste domingo, o que contrariou os principais institutos de pesquisa.

Flávio disse também que está contente com a "possibilidade real" do Brasil ter um governo moderno e com enxugamento de ministérios. "Estou muito com a feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, com menos ministérios, que vai resgatar a democracia, um governo que vai indicar pelo menos quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal, que não vão tentar interferir em eleições", disse Flávio.

O senador criticou os gastos de governo Lula nos últimos meses antes da campanha eleitoral. Flávio declarou que Lula "disputa o poder" e que ele "disputa o Brasil". "Ele (Lula) está preocupado com o poder e eu estou preocupado com o futuro do Brasil. É assim que vou me comportar nas próximas três semanas".

Flávio declarou que ficou feliz com o resultado dele em todas as regiões e voltou a dizer que, caso eleito, não disputará a reeleição. "Só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo, para que eu possa resolver e atacar os problemas reais do Brasil. Eu quero a oportunidade de cuidar do Brasil e do povo brasileiro", declarou

Com 99,79% das urnas apuradas, Flávio tinha 56.044.525 votos (47,08% dos votos válidos) e Lula possuia 53.696.008 votos (45,10% dos votos válidos). O segundo turno será disputado no próximo dia 25 de outubro.