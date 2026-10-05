Câmara dos Deputados: Veja como os 513 deputados se distribuem por estado e partido

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A próxima legislatura da Casa Baixa terá maiores bancadas em SP, MG e RJ e forte presença do PL, Brasil da Esperança e União Progressista

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A Câmara dos Deputados terá, a partir da próxima legislatura, uma composição marcada pela diversidade partidária e pelas diferenças na representação de cada estado. As 513 cadeiras estão distribuídas entre 15 partidos ou grupos, com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentrando as maiores bancadas da Casa.

A nova composição da Câmara dos Deputados terá 15 partidos ou grupos partidários representados nas 513 cadeiras. O PL será a maior bancada, com 121 deputados, seguido pela Brasil da Esperança, com 88, e pela União Progressista, com 87. Na sequência aparecem PSD, com 43; Republicanos, com 41; MDB, com 36; Podemos, com 27; PSOL Rede e PSB, com 15 cada; PSDB Cidadania, com 11; Novo, com 10; e Renovação Solidária, com sete cadeiras.

A distribuição das cadeiras, no entanto, varia de acordo com o estado. São Paulo terá a maior bancada, com 70 deputados, seguido por Minas Gerais, com 53, e Rio de Janeiro, com 46. Bahia, com 39, Rio Grande do Sul, com 31, Paraná, com 30, e Pernambuco, com 25, também aparecem entre os estados com maior representação.

PL lidera composição nacional

A legenda terá presença em praticamente todos os estados e concentra seus maiores contingentes em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Minas Gerais será o principal reduto do partido, com 21 deputados. São Paulo terá 19 e o Rio de Janeiro, 15. Rio Grande do Sul, com oito, e Santa Catarina, com sete, também terão bancadas expressivas do PL.

A Brasil da Esperança aparece em segundo lugar, com 88 cadeiras. O grupo terá seus maiores contingentes em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná.

A União Progressista, com 87 deputados, completa o grupo das três maiores forças da Câmara. Bahia será o estado com maior número de representantes do grupo, com oito deputados, enquanto Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais terão seis cada.

Acre



O Acre terá oito deputados. A União Progressista concentra quatro cadeiras, com Socorro Neri, Dr. Fábio Rueda, Coronel Ulysses e Zé Adriano. O MDB terá Pedro Longo; o Republicanos, Roberto Duarte; o PL, Júnior Betão; e a federação Brasil da Esperança, Perpétua Almeida.



Alagoas

Alagoas terá nove deputados, com predominância da União Progressista, que elegeu quatro: Alvinho Lira, Delegado Fabio Costa, Daniel Barbosa e Marx Beltrão. O PSD terá Luciano Amaral e Julia Nunes; o MDB, Rafael Brito e Isnaldo Bulhões JR; e o PSDB/Cidadania, Gilvan Barros.



Amazonas



Na distribuição apresentada, o Amazonas tem oito cadeiras efetivamente distribuídas entre os partidos, embora o cabeçalho do arquivo indique nove vagas. O MDB terá Adail Filho e Saullo Vianna; a União Progressista, Fausto JR e Joana Darc; o PL, Sargento Salazar e Alfredo Nascimento; o PSD, Sidney Leite; e o Republicanos, Amom Mandel.



Amapá



A União Progressista será a maior força do Amapá, com três cadeiras, ocupadas por Felipe Show, Aline Gurgel e Marcio Serrão. O PDT terá Josenildo e Dorinaldo Malafaia. Com uma cadeira aparecem Podemos, com Dra. Erica; Brasil da Esperança, com Professora Marcivânia; e PL, com Vinicius Gurgel.



Bahia



Com 39 vagas, a Bahia terá uma das bancadas mais numerosas e também uma das mais diversificadas. A maior força será a federação Brasil da Esperança, com dez deputados: Lucas Reis, Ivoneide Caetano, Jorge Solla, Valmir Assunção, Afonso Florence, Olivia, Daniel, Alice Portugal, Maria Marighella e Joseildo.



A União Progressista terá oito: Sandro Filho, Elmar, Dal Barreto, Ditinho Avivip, Claudio Cajado, Leur Lomanto Junior, Paulo Azi e Manuel Rocha. O PSD terá seis: Antonio Brito, Daniel Alencar, Gabriel Nunes, Sergio Brito, Raimundo Costa e Charles Fernandes.



O PL terá quatro representantes: Doutora Raissa Soares, Roberta Roma, João Bacelar e Capitão Alden. Republicanos e Avante terão três cada, com Diego Coronel, Léo Prates e Márcio Marinho pelo primeiro e Pastor Sargento Isidório, Neto Carletto e Elmo Vaz pelo segundo.



A Bahia ainda terá dois deputados do PSDB/Cidadania, Carlos Muniz e Adolfo Viana, além de Ricardo Maia, do MDB; Mario Negromonte JR, do PSB; e Felix Mendonça, do PDT.



Ceará



O Ceará terá 22 deputados. PL e PSB serão as maiores bancadas, com quatro cadeiras cada. Pelo PL foram eleitos André Fernandes, Matheus Noronha, DR Jaziel e Carmelo Neto. Pelo PSB, Tainah Marinho, Robério Monteiro, Idilvan e DR. Acilon.



A federação Brasil da Esperança terá Fernando Santana, Raimundo Martins e Luisa Cela. A União Progressista terá Moses Rodrigues, Danilo Forte e Aj Albuquerque, enquanto o PSD terá Domingos Neto, Fernanda Pessoa e Célio Studart.



Renovação Solidária terá Giordanna Mano e Emanuel Acrizio; MDB, Yury do Paredão e Nenen Coelho; e Republicanos, Erika Amorim.



Distrito Federal



No Distrito Federal, o PL terá três das oito cadeiras, com Alberto Fraga, Thiago Manzoni e Izalci Lucas. A federação Brasil da Esperança terá Agnelo Queiroz e Prof. Reginaldo Veras. Com uma cadeira aparecem PSOL/Rede, com Fábio Felix; MDB, com Rafael Prudente; e Republicanos, com Julio Cesar.



Espírito Santo



A União Progressista terá três das dez cadeiras do Espírito Santo, com Dr. Bruno Resende, Da Vitória e Marcelo Santos. O PL terá Lucas Polese e Lucas O Federal da Direita; e a federação Brasil da Esperança, Jack Rocha e João Coser.



PSB, Podemos e Republicanos terão uma cadeira cada, com Manu, Gilson Daniel e Coronel Ramalho, respectivamente.



Goiás



Goiás terá 17 deputados, com empate entre União Progressista e PL na liderança, com quatro cadeiras cada. A União Progressista elegeu Bruno Peixoto, Adriano do Baldy, Jose Nelto e Silvye Alves. O PL terá Fred Rodrigues, Magda Mofatto, Major Vitor Hugo e Fábio Sousa.



MDB e PSD terão duas cadeiras cada. Pelo MDB foram eleitos Flávia Morais e Célio Silveira; pelo PSD, Lucas do Vale e Daniel Agrobom. A federação Brasil da Esperança terá Delegada Adriana Accorsi e Rubens Otoni.



Renovação Solidária terá Lucas Calil; Republicanos, Marussa Boldrin; e Podemos, Glaustin da Fokus.



Maranhão



No Maranhão, o MDB será a maior bancada, com cinco deputados: Iracema Vale, Vinicius Ferro, Larissa DP, Hildo Rocha e Junior Lourenço. O PL terá quatro, com Fabiana Vilar, Aldir Junior, Mariana Carvalho e DR. Orlando.



A União Progressista terá Pedro Lucas Fernandes, Amanda Gentil e Josivaldo JP. Brasil da Esperança terá Rubens Pereira JR e Márcio Jerry. Renovação Solidária, PDT, Republicanos e PSDB/Cidadania terão uma cadeira cada, com Marreca Filho, Erlanio Xavier, Aluisio Mendes e Juscelino Filho.



Minas Gerais



Minas Gerais terá a maior bancada estadual do país, com 53 deputados, e será também o estado com maior número de representantes do PL. O partido terá 21 cadeiras, ocupadas por Nikolas Ferreira, Zé Vitor, Emidinho Madeira, Eros Biondini, Vinicius Diniz, Igor Santos, DR. Marcos Vinicius, Greyce Elias, Lafayette Andrada, DR. Frederico, Caporezzo, Rosangela Reis, Marcelo Álvaro Antônio, Fabinho Ramalho, Thiago Ganem, Delegada Ione, Rodrigo Tavares, Lincoln Portela, Subtenete Gonzaga, Junio Amaral e Sargento Mello-Casal.



A federação Brasil da Esperança será a segunda maior bancada mineira, com 13 deputados: Ana Elisa, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Ana Pimentel, Gleide Andrade, Paulo Guedes, Pedro Rousseff, Miguel Ângelo, Dandara, Lohanna, Bella Gonçalves, Padre João e Leonardo Monteiro.



A União Progressista terá seis: Pinheirinho, Rodrigo de Castro, Delegado Marcelo Freitas, Dimas Fabiano, Rafael Simões e Samuel Viana. Republicanos terá três, com Gleidson Azevedo, Bruno Farias e Gilberto Abramo.



PSD terá Weliton Prado e Diego Andrade; PSOL/Rede, Duda Salabert e André Janones. Renovação Solidária, PSB, Podemos, Avante, PSDB/Cidadania e MDB terão uma cadeira cada, ocupadas respectivamente por Fred Costa, Duarte Júnior, Nely Aquino, Luis Tibé, Paulo Abi-Ackel e Newton Cardoso JR.

Mato Grosso do Sul

O PL terá três das oito cadeiras de Mato Grosso do Sul, com Marcos Pollon, Mara Caseiro e Rodolfo Nogueira. A União Progressista e o Republicanos terão duas cada: Rose Modesto e Dagoberto Nogueira pelo primeiro; Beto Pereira e Isa Marcondes pelo segundo.



A federação Brasil da Esperança terá uma cadeira, com Camila Jara.



Mato Grosso



Em Mato Grosso, o PL também terá três cadeiras: Coronel Fernanda, Coronel Assis e Thiago Boava Hey Roy. A União Progressista terá Fábio Garcia e Virginia Mendes.

Podemos, Brasil da Esperança e Republicanos terão uma cadeira cada, com Coronel Roveri, Professora Rosa Neide e Juarez Costa.



Pará



O MDB será a maior bancada do Pará, com seis deputados: Jader Filho, Renilce Nicodemos, Priante, Adriano Coelho, Antonio Doido e Cassio Andrade. O PL terá três, com Delegado Caveira, Joaquim Passarinho e Rogerio Barra.



Podemos e Brasil da Esperança terão duas cadeiras cada. Pelo Podemos foram eleitos Dra. Alessandra Haber e Bob Fllay; pela federação, Dilvanda Faro e Airton Faleiro. O PSD terá Júnior Ferrari e Raimundo Santos.



A União Progressista terá Lu Ogawa, enquanto o PSB terá Andréia Siqueira.



Paraíba



Na Paraíba, Republicanos e União Progressista terão três cadeiras cada. O Republicanos elegeu Murilo Galdino, Hugo e Wilson Santiago; a União Progressista, Aguinaldo Ribeiro, DR° Damião e Pollyanna.

O PL e a federação Brasil da Esperança terão duas cadeiras cada. Pelo PL foram eleitos Cabo Gilberto Silva e George Morais; pela federação, Ricardo Coutinho e Gervásio Maia. Podemos terá Ruy Carneiro, e PSD, Wellington Roberto.



Pernambuco



Pernambuco terá 25 deputados e uma das composições mais pulverizadas entre os estados. União Progressista, PSB e Brasil da Esperança terão quatro cadeiras cada.



Pela União Progressista foram eleitos Juliana de Chaparral, Lula da Fonte, Fernando Filho e Clarissa Tércio. O PSB terá Pedro Campos, Felipe Carreras, Gabriel Porto e Eliane Soares. A federação Brasil da Esperança será representada por Rosa Amorim, Carlos Veras, Clodoaldo Magalhães e Liana Cirne.



Podemos terá três cadeiras, com Marcelo Gouveia, Gilson Machado e Ricardo Teobaldo. PSD terá Fernando Monteiro e Guilherme Uchoa Junior; Republicanos, Silvio Costa Filho e Augusto Coutinho; e PL, Anderson Ferreira e Thiago Medina.



Também terão representação PSOL/Rede, com Jones Manoel; Novo, com Eduardo Moura; MDB, com Iza Arruda; e Avante, com Waldemar Oliveira.



Piauí



No Piauí, a federação Brasil da Esperança terá quatro das dez cadeiras, com Delegado Charles, Zé Santana, DR. Francisco e Flávio Nogueira. MDB e PSD terão duas cadeiras cada, com Castro Neto e Marcos Aurélio pelo MDB e Georgiano e Wilson Martins pelo PSD.



União Progressista e Republicanos terão uma cadeira cada, com Julio Arcoverde e Jadyel.



Paraná



O Paraná terá 30 deputados e uma das bancadas mais divididas. União Progressista e Brasil da Esperança terão seis cadeiras cada.



A União Progressista terá Delegado Matheus Laiola, Ricardo Barros, Paulo Litro, Toninho Wandscheer, Tião Medeiros e Marcelo Belinati. Brasil da Esperança terá Ana Júlia, Zeca Dirceu, Aliel Machado, Renato Freitas, Carol Dartora e Arilson Chiorato.



O PL terá cinco cadeiras: Sargento Fahur, Rosangela Moro, Vermelho, Delegado Francischini e Ricardo Arruda. Novo e PSD terão quatro cada. Pelo Novo foram eleitos Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter, Henrique Mecabô e Paulo Martins; pelo PSD, Beto Preto, Paranhos, Leandre e Luizão Goulart.



Republicanos terá Pedro Lupion e Newton Bonin; Podemos, Felipe Francischini e Da Costa do Perdeu Piá; e MDB, Sergio Souza.



Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terá 46 deputados e a segunda maior bancada do PL entre os estados, com 15 cadeiras. Foram eleitos Altineu Cortes, Sóstenes Cavalcante, General Pazuello, Soraya Santos, Manoela Peres, Dani Cunha, Julia de Castro, Diogo Balieiro Diniz, Rafael Satiê, Chris Tonietto, Poubel, Wladimir Garotinho, Douglas Gomes, Thiago Gagliasso e Jorge Miranda.



Brasil da Esperança terá oito representantes: Lindbergh, Freixo, Anielle Franco, Elias Jabbour, Fabiano Horta, Jandira Feghali, Diego Quaqua e Nísia Trindade.



A União Progressista terá seis: DR. Luizinho, Rueda, Delegado Felipe Curi, Renato Cozzolino, Leniel Borel e Bebeto. PSDB/Cidadania e PSD terão quatro cada. Pelo primeiro, Luciano Vieira, Juninho do Pneu, Marcelo Queiroz e Talita Galhardo; pelo segundo, Daniel Soranz, Renan Ferreirinha, Márcio Rezende e Marcio Ribeiro.



PSOL/Rede também terá quatro deputados, com Rick Azevedo, Talíria Petrone, Glauber Braga e Pastor Henrique Vieira. MDB, Republicanos, Renovação Solidária, PDT e Novo terão uma cadeira cada, com Gutemberg Reis, Luis Carlos Gomes, Aureo Ribeiro, Marcos Tavares e Luiz Lima.



Rio Grande do Norte



No Rio Grande do Norte, PL e Brasil da Esperança terão três cadeiras cada. O PL terá Nina, Sargento Gonçalves e General Girão; a federação, Natália Bonavides, DR. Bernardo e Thabatta Pimenta.

A União Progressista terá duas cadeiras, com Benes Leocádio e João Maia.



Rondônia



Rondônia terá três deputados do PL: Lucio Mosquini, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade. Podemos terá Cristiane Lopes e DR. Jaime Gazola; União Progressista, Thiago Flores e Maurício Carvalho; e PSD, Joliane Furia.



Roraima



Em Roraima, Republicanos terá três cadeiras, com Marcos Jorge, Ítalo Otávio e Joner Chagas. União Progressista terá Zé Haroldo Cathedral e Defensor Stélio Dener; Podemos, Rodrigo Mesquita e Duda Ramos; e PL, Daniel Trindade.



Rio Grande do Sul



O Rio Grande do Sul terá 31 deputados. O PL será a maior bancada, com oito cadeiras: Maurício Marcon, Giovani Cherini, Osmar Terra, Marcelo Moraes, Jessé Sangalli, Diogo Siqueira, Bibo Nunes e Perondi.

Brasil da Esperança terá seis representantes: Maria do Rosario, Daiana Santos, Bohn Gass, Denise Pessôa, Marcon e Valdeci Oliveira. A União Progressista terá cinco, com Afonso Hamm, Any Ortiz, Pedro Westphalen, Covatti Filho e Busato.

MDB terá Alceu Moreira, Juvir Costella e Vilmar Zanchin. Podemos e PSD terão duas cadeiras cada, com Rony Gabriel e Sergio Zambiasi pelo primeiro e Danrlei e Lucas Redecker pelo segundo.



Republicanos terá Gustavo Victorino e Carlos Gomes. PSOL/Rede, PDT e Novo terão uma cadeira cada, ocupadas por Fernanda Melchionna, Pompeo de Mattos e Felipe Camozzato.



Santa Catarina



Santa Catarina terá sete deputados do PL, a maior bancada estadual do partido depois de Minas Gerais e São Paulo. São eles Julia Zanatta, Jair Bolsonaro, Sargento Lima, Daniela Reinehr, Zé Trovão, Ricardo Guidi e Daniel Freitas.



Brasil da Esperança terá Ana Paula Lima, Professor Pedro Uczai e Giovana Mondardo. MDB, Republicanos, União Progressista, Novo, PSD e Podemos terão uma cadeira cada, com Pezenti, Geovania de Sá, Zé Milton, Gilson Marques, Julio Garcia e Paulinha.



Sergipe



A União Progressista terá três das oito cadeiras de Sergipe, com Yandra Moura, Capitão Samuel e Gustinho Ribeiro. PSD terá Fábio Reis e Delegada Katarina.

Republicanos, PSB e Brasil da Esperança terão uma cadeira cada, com Icaro de Valmir, Claudio Mitidieri e Joao Daniel.



São Paulo



São Paulo terá a maior bancada estadual da Câmara, com 70 deputados, e também uma das composições mais diversificadas, com representantes de 13 agrupamentos partidários.



O PL terá 19 cadeiras, ocupadas por Lucas Pavanato, Renato Bolsonaro, Marcio Alvino, Rosana Valle, Luiz Philippe de O e Bragança, Thiago Surfista, Capitão Augusto, Luiz Fernando Machado, Pastor Marco Feliciano, Motta, Dra. Sandra Tadeu, Paulo Freire, Miguel Lombardi, Jefferson Campos, Mario Frias, Delegado Paulo Bilynskyj, Eduardo Cury, Wesley Cezar Lelinho e Gil Diniz.



A federação Brasil da Esperança terá 11 deputados: Luna Zarattini, Alencar Santana, Jilmar Tatto, Thiago dos Reis, Arlindo Chinaglia, Carlos Zarattini, Edinho Silva, Nilto Tatto, Kiko Celeguim, Juliana Cardoso e Joao Paulo Cunha.



PSOL/Rede e Podemos terão seis cadeiras cada. Pelo primeiro grupo foram eleitos Erika Hilton, Sâmia Bomfim, Guilherme Cortez, Professora Luciene Cavalcante, Natália Boulos e Sônia Guajajara. Pelo Podemos, Delegado Palumbo, Ana Carolina Oliveira, Delegado Bruno Lima, Renata Abreu, Felipe Becari e Rodrigo Gambale.



PSD e Republicanos também terão seis cadeiras cada. O PSD terá Igor Soares, Paulo Alexandre Barbosa, Marcos Neves, Saulo Pedroso, Carlos Sampaio e Carlos Bezerra JR. O Republicanos terá Marcos Pereira, Guilherme Piai, Celso Russomanno, Ney Santos, Altair Moraes e Maria Rosas.



A União Progressista terá cinco cadeiras: Sargento Nantes, Mauricio Neves, Coronel Telhada, Sirlange Manga e Milton Leite Filho. MDB terá Baleia Rossi, Sidney Cruz, João Cury e Enrico Misasi.

PSB terá Tabata Amaral e Jonas Donizette; Novo, Marina Helena e Adriana Ventura; e, com uma cadeira cada, aparecem Missão, com Kim Kataguiri; PSDB/Cidadania, com Paulo Serra; e Renovação Solidária, com Edinho Araujo.



Tocantins



No Tocantins, Republicanos terá três das oito cadeiras, com Lucas Campelo, Ricardo Ayres e Fabio Vaz. A União Progressista terá duas, com Professora Janad Valcari e Jair Farias.

PL, Podemos e PSDB/Cidadania terão uma cadeira cada, com Filipe Martins, Sandoval Cardoso e Iratã Abreu.

