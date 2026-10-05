"Agora chegou a hora de estar junto do presidente", diz João Campos ao reforçar apoio a Lula no segundo turno

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A ida ocorre após convite do próprio presidente, segundo João, que afirmou estar disposto a atuar na mobilização nacional pela reeleição de Lula

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O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), viajou a Brasília nesta segunda-feira (5) para participar da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.



A ida ocorre após convite do próprio presidente, segundo João, que afirmou estar disposto a atuar na mobilização nacional pela reeleição de Lula e a pedir votos para o petista entre os eleitores pernambucanos.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, João afirmou que Lula entrou em contato com ele pela manhã e pediu sua presença na reunião da coordenação da campanha. “Acabo de chegar em Brasília. O presidente Lula me ligou logo cedo, pedindo que eu estivesse aqui na reunião da coordenação da campanha dele, para a gente discutir o segundo turno”, relatou.



O ex-prefeito defendeu a união do campo progressista em torno da candidatura de Lula e disse que a mobilização deve avançar para as ruas. “Vamos para as ruas falar sobre o futuro”, afirmou.

João reforçou que pretende participar da construção da estratégia nacional para a segunda etapa da disputa e classificou como fundamental a união do campo progressista para garantir a permanência de Lula no Palácio do Planalto.



Durante o pronunciamento, João também voltou a agradecer aos pernambucanos que apoiaram sua candidatura ao governo do Estado no primeiro turno. O ex-prefeito destacou ter recebido mais de 2,36 milhões de votos e afirmou que pretende manter a atuação política após o resultado das urnas.



“Eu quero aqui agradecer mais uma vez aos mais de 2.360.000 pernambucanos e pernambucanas que confiaram no nosso projeto para Pernambuco”, declarou.



João também direcionou o pedido de apoio a Lula para além dos eleitores que estiveram com ele no primeiro turno. Segundo o prefeito, a prioridade agora é convencer aqueles que buscam, na sua avaliação, um futuro melhor para o país e para Pernambuco.



“É fundamental para vocês que votaram na gente, aqueles que também não votaram, mas quem deseja um futuro melhor para o Brasil, principalmente para Pernambuco, a gente precisa garantir a eleição do presidente Lula”, afirmou.



Na avaliação de João, a atuação não ficará restrita a Pernambuco. Ele afirmou que pretende, como presidente nacional do PSB, contribuir com a campanha em outras regiões do país.



“Eu estou animado e feliz de ter feito essa caminhada e agora chegou a hora de estar junto do presidente, também como presidente nacional do partido, ajudando ele no Brasil inteiro para a gente poder construir uma vitória do povo do Brasil”, disse.



Em sua mensagem nas redes sociais, João também convocou os apoiadores a participar da campanha. “Vamos pras ruas, vamos virar voto, vamos garantir o quarto mandato de Lula”, escreveu.