fechar
Política | Notícia

"Agora chegou a hora de estar junto do presidente", diz João Campos ao reforçar apoio a Lula no segundo turno

A ida ocorre após convite do próprio presidente, segundo João, que afirmou estar disposto a atuar na mobilização nacional pela reeleição de Lula

Por Larissa Aguiar Publicado em 05/10/2026 às 16:43 | Atualizado em 05/10/2026 às 16:43
João Campos (PSB) vota em escola estadual no Recife
João Campos (PSB) vota em escola estadual no Recife - JULLIANA BRITO/JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), viajou a Brasília nesta segunda-feira (5) para participar da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

A ida ocorre após convite do próprio presidente, segundo João, que afirmou estar disposto a atuar na mobilização nacional pela reeleição de Lula e a pedir votos para o petista entre os eleitores pernambucanos.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, João afirmou que Lula entrou em contato com ele pela manhã e pediu sua presença na reunião da coordenação da campanha. “Acabo de chegar em Brasília. O presidente Lula me ligou logo cedo, pedindo que eu estivesse aqui na reunião da coordenação da campanha dele, para a gente discutir o segundo turno”, relatou.

O ex-prefeito defendeu a união do campo progressista em torno da candidatura de Lula e disse que a mobilização deve avançar para as ruas. “Vamos para as ruas falar sobre o futuro”, afirmou.
João reforçou que pretende participar da construção da estratégia nacional para a segunda etapa da disputa e classificou como fundamental a união do campo progressista para garantir a permanência de Lula no Palácio do Planalto.

Durante o pronunciamento, João também voltou a agradecer aos pernambucanos que apoiaram sua candidatura ao governo do Estado no primeiro turno. O ex-prefeito destacou ter recebido mais de 2,36 milhões de votos e afirmou que pretende manter a atuação política após o resultado das urnas.

“Eu quero aqui agradecer mais uma vez aos mais de 2.360.000 pernambucanos e pernambucanas que confiaram no nosso projeto para Pernambuco”, declarou.

João também direcionou o pedido de apoio a Lula para além dos eleitores que estiveram com ele no primeiro turno. Segundo o prefeito, a prioridade agora é convencer aqueles que buscam, na sua avaliação, um futuro melhor para o país e para Pernambuco.

“É fundamental para vocês que votaram na gente, aqueles que também não votaram, mas quem deseja um futuro melhor para o Brasil, principalmente para Pernambuco, a gente precisa garantir a eleição do presidente Lula”, afirmou.

Na avaliação de João, a atuação não ficará restrita a Pernambuco. Ele afirmou que pretende, como presidente nacional do PSB, contribuir com a campanha em outras regiões do país.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Eu estou animado e feliz de ter feito essa caminhada e agora chegou a hora de estar junto do presidente, também como presidente nacional do partido, ajudando ele no Brasil inteiro para a gente poder construir uma vitória do povo do Brasil”, disse.

Em sua mensagem nas redes sociais, João também convocou os apoiadores a participar da campanha. “Vamos pras ruas, vamos virar voto, vamos garantir o quarto mandato de Lula”, escreveu.

 

Leia também

Raquel Lyra celebra reeleição, reforça gratidão a Lula por parcerias e diz que governará para todos: "Está desmontado o palanque"
Eleições 2026

Raquel Lyra celebra reeleição, reforça gratidão a Lula por parcerias e diz que governará para todos: "Está desmontado o palanque"
Onda da direita amplia eleitos no Senado e reforça pauta anti-STF
ELEIÇÕES 2026

Onda da direita amplia eleitos no Senado e reforça pauta anti-STF

Compartilhe

Tags

Imagem de Larissa Aguiar

Larissa Aguiar

larissaaguiarjorn@gmail.com