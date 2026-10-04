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Política | Notícia

TSE registra 421 urnas substituídas nas primeiras 2 horas de votação

O número corresponde a 0,7% das 499.248 urnas empregadas na votação. A Justiça deixou reservadas mais 68.912 para substituição, se necessário

Por Agência Brasil Publicado em 04/10/2026 às 12:33
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Primeiro turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (4) - JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

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Com pouco mais de duas horas de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 421 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições.

O número corresponde a 0,7% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral deixou reservadas mais 68.912 equipamentos para substituição, se necessário.

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O TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

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Neste ano, 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanham testes de integridade que são realizados em urnas espalhadas por todas as unidades da Federação, informou o TSE. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada.

Caso a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano.

Neste domingo (4), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

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