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Política | Notícia

Sergipe nas Eleições 2026: confira os deputados federais eleitos

Sergipe definiu neste domingo (4) os oito deputados federais que representarão o estado na Câmara; confira os nomes eleitos e a votação

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:10 | Atualizado em 04/10/2026 às 22:25
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Os eleitores de Sergipe escolheram neste domingo (4) os oito deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Com a totalização dos votos, é possível conferir quem conquistou uma das cadeiras destinadas ao estado e qual foi a votação individual de cada candidato eleito.

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O que faz um deputado federal

Os deputados federais participam da elaboração das leis e da fiscalização das ações do governo federal. Também atuam em comissões e no Plenário, além de discutir e votar o orçamento da União e apresentar emendas parlamentares.

Sergipe tem quantos deputados federais?

Sergipe elege oito deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

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Confira a lista de deputados federais eleitos em Sergipe

  • Yandra Moura (União) - 115.903 votos
  • Claudio Mitidieri (PSB) - 105.865 votos
  • João Daniel (PT) - 88.900 votos
  • Fábio Reis (PSD) - 81.533 votos
  • Delegada Katarina (PSD) - 71.592 votos
  • Icaro de Valmir (Republicanos) - 66.696 votos
  • Capitão Samuel (União) - 66.342 votos
  • Gustinho Ribeiro (PP) - 58.289 votos

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