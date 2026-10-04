Sergipe nas Eleições 2026: confira os deputados federais eleitos

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Sergipe definiu neste domingo (4) os oito deputados federais que representarão o estado na Câmara; confira os nomes eleitos e a votação

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Os eleitores de Sergipe escolheram neste domingo (4) os oito deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Com a totalização dos votos, é possível conferir quem conquistou uma das cadeiras destinadas ao estado e qual foi a votação individual de cada candidato eleito.

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O que faz um deputado federal

Os deputados federais participam da elaboração das leis e da fiscalização das ações do governo federal. Também atuam em comissões e no Plenário, além de discutir e votar o orçamento da União e apresentar emendas parlamentares.

Sergipe tem quantos deputados federais?

Sergipe elege oito deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos em Sergipe