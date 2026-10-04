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Secretário diz que Justiça Eleitoral proibiu operação no Recife e afirma que cresceram casos de boca de urna: 'algo estruturado'

Alessandro Carvalho afirmou que polícia foi notificada sobre decisão do TRE-PE na noite do sábado (3), após ação da Frente Popular

Por Raphael Guerra Publicado em 04/10/2026 às 12:50
Ruas do Recife estão cheias de santinhos espalhados nas calçadas
Ruas do Recife estão cheias de santinhos espalhados nas calçadas - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

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Em entrevista à Rádio Jornal, neste domingo (4), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, confirmou que a polícia foi proibida de realizar operação para inibir crimes em pontos estratégicos do Recife durante a eleição por determinação da Justiça Eleitoral. 

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) atendeu a um pedido da coligação Frente Popular de Pernambuco, que argumentou que operações policiais, bloqueios e abordagens poderiam provocar "retenções" e "constrangimentos" ao deslocamento dos eleitores e ao acesso aos locais de votação.

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Carvalho criticou a decisão de proibir a operação policial, que já é realizada ao longo do ano em áreas de maior risco para homicídios e roubos. 

"Quem reclama de presença de polícia na rua é porque ou está cometendo um crime ou quer cometer um crime. E se a polícia está presente na rua, isso é ruim para quem quer praticar um ato ilícito. De fato, a SDS e a Polícia Militar foram intimadas por volta de 21h20 de ontem [sábado] sobre uma decisão para suspender a Operação Saturação", disse o secretário estadual. 

Segundo o gestor, 1.852 policiais foram deslocados para o interior, na última quinta-feira, para cuidar das sessões eleitorais. 

"O que é que foi feito e o que é que reclamaram? 'Olhe, tem muita viatura saindo de cidades da Região Metropolitana e vindo para capital'. Isso foi feito porque houve a retirada de efetivo daqui. Nós precisamos rearrumar nossas forças na capital e na Região Metropolitana para dar uma possibilidade de resposta. A decisão foi no sentido de suspende essa operação sob a alegação de que a polícia iria atrapalhar o deslocamento de eleitores, criar blitz, bloqueios. Isso não ia ocorrer de forma alguma", declarou. 

"O que nós tínhamos era a mobilização de meios para prevenir. A gente tem uma decisão e eu respeito. Mas hoje o que nós estamos vendo é realização maciça de boca de urna", complementou.

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BOCA DE URNA: "ALGO ESTRUTURADO"

Alessandro Carvalho afirmou que a polícia recebe imagens de vários pontos do Recife e Região Metropolitana de realização de boca de urna. "Para polícia, para a Secretaria de Defesa Social, é algo claro e estruturado".

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"Em eleições passadas, nós vimos situações de aglomerações que pareciam ser naturais de eleitores, em que a polícia chegava e pedia para dispersar. Só que as imagens que estão chegando hoje são de grupos de quatro, cinco, seis pessoas com as camisas da mesma cor, distribuindo o santinho. Eu repito: é algo estruturado", afirmou. 

O secretário afirmou que prisões estão sendo realizadas. Ao todo, 124 ocorrências de crimes eleitorais foram registradas até o meio-dia.

 


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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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