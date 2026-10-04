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Política | Notícia

Eleições 2026: São Paulo elege Derrite (PP) e André do Prado (PL) para o Senado

Com mais de 90% das urnas apuradas, parlamentares somam mais de 23 milhões de votos e assumem as vagas de Mara Gabrilli e Giordano em Brasília

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 20:18 | Atualizado em 04/10/2026 às 21:43
Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), eleitos para o Senado por São Paulo
Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), eleitos para o Senado por São Paulo - Divulgação/Câmara dos Deputados e Rovena Rosa/Agência Brasil

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O estado de São Paulo elegeu o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e o deputado estadual André do Prado (PL) para o Senado Federal.

Com 99,98% das urnas apuradas, Derrite aparece com 13.270.378 votos. O presidente da Alesp, André do Prado, com 12.699.641 votos.

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Deixam o Senado por São Paulo Giordano (MDB/Podemos) e Mara Gabrilli (PSD).

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Quem é Guilherme Derrite?

Guilherme Muraro Derrite, 41 anos, nasceu em Sorocaba (SP) e construiu a carreira inicialmente na Polícia Militar de São Paulo. Ingressou na corporação em 2003 e atuou na Rota, onde chegou à patente de capitão antes de passar para a reserva, em 2018. É formado em Ciências Sociais e Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Naquele mesmo ano, foi eleito deputado federal por São Paulo. Reeleito em 2022, licenciou-se do mandato para comandar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo durante o governo de Tarcísio de Freitas, entre 2023 e 2025. De volta à Câmara, manteve a segurança pública como principal área de atuação e relatou propostas relacionadas ao combate ao crime.

Quem é André do Prado?

André Luis do Prado, 57 anos, nasceu em Guararema, no interior de São Paulo, e é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Iniciou a carreira política em 1993, como vereador de sua cidade. Também foi secretário municipal, vice-prefeito e prefeito de Guararema, cargo que assumiu em 2004.

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Em 2010, foi eleito deputado estadual pelo PL e conquistou mais três mandatos consecutivos. Em 2023, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), sendo reconduzido ao cargo em 2025. Durante a trajetória política, manteve proximidade com o PL e, mais recentemente, com o governador Tarcísio de Freitas.

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