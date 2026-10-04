Raquel Lyra é reeleita governadora de Pernambuco

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Candidata do PSD superou marca de 2,5 milhões de votos e venceu a disputa no primeiro turno contra o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB)

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Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco, neste domingo (4), após 97% das urnas apuradas no Estado. Com 53,27% dos votos válidos, ela venceu a disputa ainda no primeiro turno contra o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

A vitória garante a permanência da governadora no Palácio do Campo das Princesas até 2030 e amplia uma trajetória eleitoral iniciada em 2010 sem derrotas nas urnas. Desde a primeira candidatura, Raquel foi eleita duas vezes deputada estadual, duas vezes prefeita de Caruaru e, agora, duas vezes governadora de Pernambuco.

A reeleição ocorre em um cenário bastante diferente daquele de 2022, quando Raquel chegou à disputa pelo Governo sem liderar as pesquisas, avançou ao segundo turno na segunda colocação e precisou virar a eleição contra Marília Arraes.

Votação pelo Estado

A distribuição dos votos mostra que a vantagem de Raquel não ficou concentrada no Agreste, região onde construiu sua trajetória política. A governadora ficou à frente em alguns dos maiores colégios eleitorais do Estado.

Considerando a apuração dos municípios na noite deste domingo, Raquel liderou em 15 dos 20 maiores colégios eleitorais de Pernambuco.

Em Caruaru, sua principal base política e cidade que administrou por dois mandatos, Raquel teve uma de suas maiores vantagens. Com 99,01% das urnas apuradas, alcançava 75,28% dos votos e abria 52 pontos sobre João.

O desempenho também foi expressivo em outros municípios do Agreste. Em Santa Cruz do Capibaribe, Raquel recebeu 83,25% dos votos; em Toritama, 78,27%; e em Taquaritinga do Norte, 78,86%.

A vantagem, porém, se espalhou por outras regiões. Raquel ficou à frente em Jaboatão dos Guararapes, com 51,24%; Paulista, com 52,53%; Camaragibe, com 57,32%; Igarassu, com 59,44%; e Ipojuca, com 56,63%, todos na Região Metropolitana.

Também liderou em Petrolina, no Sertão, com 51,64%, além de Serra Talhada, com 54,43%, e Salgueiro, onde chegou a 67,82%. Na Zona da Mata, venceu em municípios como Vitória de Santo Antão, Goiana, Carpina e Palmares.

João, por sua vez, venceu no Recife, mas sem construir uma diferença ampla sobre a adversária. O socialista teve 49,94% dos votos na capital e terminou quatro pontos à frente de Raquel.

O ex-prefeito também ficou à frente em Olinda, Garanhuns, São Lourenço da Mata e Araripina entre os 20 maiores colégios eleitorais do Estado.

O mapa da votação, portanto, foi além de uma divisão entre a força de João na capital e a base histórica de Raquel no Agreste: a governadora teve desempenho competitivo no Recife e abriu vantagens em grandes municípios de diferentes regiões do Estado.

O caminho até a reeleição

Em 2022, a então ex-prefeita de Caruaru terminou o primeiro turno com 20,58% dos votos válidos, atrás de Marília Arraes, que recebeu 23,97%. No segundo turno, Raquel virou a disputa e venceu com 58,70%.

Desta vez, chegou à campanha em outra condição política. Levantamento do Jornal do Commercio no início da disputa apontava que 145 dos 184 prefeitos pernambucanos estavam no campo da governadora.

O cenário das pesquisas também mudou ao longo de 2026. João começou o ano à frente e, em abril, aparecia com 42% das intenções de voto na Quaest, contra 34% de Raquel. Nos meses seguintes, a governadora reduziu a distância e, em julho, passou numericamente à frente, com 43%, contra 37% do socialista.

A mudança ocorreu paralelamente à melhora na avaliação da gestão. A Quaest apontava aprovação de 51% do governo em agosto de 2025. O índice chegou a 62% em abril deste ano e a 68% em julho.

A vantagem nas intenções de voto voltou a diminuir durante a reta final. Nas últimas pesquisas antes da eleição, o cenário era de disputa apertada. A Quaest divulgada na véspera apontava 52% a 47% nos votos válidos, enquanto o Datafolha mostrava 49% a 48%.

A condição política com que Raquel chegou à eleição contrastou também com os primeiros anos do mandato. Eleita em 2022 depois de 16 anos consecutivos de governos do PSB em Pernambuco, a governadora enfrentou uma relação conturbada com a Assembleia Legislativa e sucessivos embates com deputados estaduais.

As divergências envolveram temas como orçamento, operações de crédito, remanejamento de recursos e projetos encaminhados pelo Executivo. As tensões com a Alepe, que marcaram o começo da administração, se estenderam em diferentes momentos ao longo da gestão.

Raquel também ampliou sua rede de alianças municipais durante o mandato, especialmente após as eleições de 2024, e passou a reunir o apoio de prefeitos de diferentes partidos.

Nesse período, deixou o PSDB, legenda pela qual havia sido eleita governadora, e se filiou ao PSD em 2025. A chegada ao partido ocorreu com o apoio do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, e foi seguida pela migração de prefeitos e outras lideranças para o PSD.

Durante a campanha, Raquel utilizou as entregas dos quatro anos de gestão como principal argumento em defesa da continuidade do governo. Citou investimentos em estradas, abastecimento de água, saúde, educação e infraestrutura e repetiu que os primeiros anos do mandato haviam sido necessários para "arrumar a casa".

Também direcionou parte da campanha à comparação com os governos anteriores do PSB, partido que comandou Pernambuco entre 2007 e 2022 e voltou a disputar o Palácio do Campo das Princesas com João Campos.

Distância da disputa presidencial

A disputa estadual também foi marcada pela decisão de Raquel de não declarar voto para presidente.

Mesmo filiada ao PSD, que lançou Ronaldo Caiado ao Palácio do Planalto, a governadora evitou vincular sua campanha à candidatura presidencial do partido e se apresentou durante a eleição como "pernambucanista".

Ao mesmo tempo, Raquel fez sucessivos acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacou as parcerias mantidas entre os governos estadual e federal.

Durante a campanha, afirmou ser grata ao presidente pelas ações realizadas em conjunto e citou obras e investimentos que receberam recursos federais. O posicionamento foi mantido mesmo com Lula apoiando diretamente João Campos e participando de atos da campanha do socialista em Pernambuco.

Raquel buscou concentrar a disputa no balanço da própria gestão e evitar uma associação direta a um dos lados da eleição presidencial.

Com a vitória deste domingo, a governadora inicia em janeiro de 2027 o segundo mandato consecutivo no Palácio do Campo das Princesas, ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD), também reeleita.

De Caruaru ao segundo mandato

Aos 47 anos, Raquel chega ao segundo mandato à frente do Governo de Pernambuco depois de uma trajetória política construída inicialmente no PSB.

Filha do ex-governador João Lyra Neto, é formada em Direito e atuou como delegada da Polícia Federal e procuradora do Estado antes de disputar sua primeira eleição.

Durante o governo de Eduardo Campos, exerceu funções na administração estadual e comandou a Secretaria da Criança e da Juventude.

Em 2010, pelo PSB, foi eleita deputada estadual pela primeira vez. Conquistou um segundo mandato em 2014.

Raquel deixou o partido e ingressou no PSDB para disputar a Prefeitura de Caruaru em 2016. Venceu a eleição no segundo turno e se tornou a primeira mulher eleita prefeita do município. Em 2020, conquistou a reeleição, desta vez no primeiro turno.

Em abril de 2022, renunciou à prefeitura para concorrer ao Governo de Pernambuco. Depois de avançar em segundo lugar na primeira etapa da disputa, derrotou Marília Arraes no segundo turno e se tornou a primeira mulher eleita governadora do Estado.

Em 2025, deixou o PSDB e ingressou no PSD. A vitória deste domingo mantém uma marca que acompanha Raquel desde a entrada na política eleitoral: ela venceu todas as seis eleições que disputou desde 2010.