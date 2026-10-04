Polícia Federal divulga balanço parcial da atuação nas Eleições 2026

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Polícia Federal(PF) instaurou três inquéritos policiais e lavrou seis termos circunstanciados de ocorrência para apurar crimes eleitorais nas Eleições Gerais de 2026.Os dados são referentes às ocorrências registradas até as 9h deste domingo (4).
As ocorrências foram registradas na Bahia, em Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba. Ao todo, 28 pessoas foram conduzidas a delegacias Também foram apreendidos R$ 57.379 em bens e valores, sendo R$ 34.228 em dinheiro.
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Entre os principais crimes investigados, segundo a PF, estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, especialmente compra de votos.
A Polícia Federal ressaltou que os valores de bens e dinheiro apreendidos neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.