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Política | Notícia

Polícia Federal divulga balanço parcial da atuação nas Eleições 2026

As ocorrências, segundo o balanço da PF, foram registradas na Bahia, em Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 10:33 | Atualizado em 04/10/2026 às 12:31
A Polícia Federal destacou que os números são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências
A Polícia Federal destacou que os números são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências - Divulgação/PF

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A Polícia Federal (PF) instaurou três inquéritos policiais e lavrou seis termos circunstanciados de ocorrência para apurar crimes eleitorais nas Eleições Gerais de 2026. Os dados são referentes às ocorrências registradas até as 9h deste domingo (4).

As ocorrências foram registradas na Bahia, em Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá e Paraíba. Ao todo, 28 pessoas foram conduzidas a delegacias Também foram apreendidos R$ 57.379 em bens e valores, sendo R$ 34.228 em dinheiro.

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Entre os principais crimes investigados, segundo a PF,  estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, especialmente compra de votos.

A Polícia Federal ressaltou que os valores de bens e dinheiro apreendidos neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.

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Balanço de 2026

Ao longo de 2026, até as 9h deste domingo, foram instaurados 1.292 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais.

O valor total de bens apreendidos em ações desse tipo supera R$ 45,6 milhões. Desse montante, cerca de R$ 30,2 milhões correspondem a dinheiro em espécie.

Segundo a PF, os números são dinâmicos e podem ser atualizados em razão de novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da instituição.

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