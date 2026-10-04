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Política | Notícia

Maranhão nas Eleições 2026: veja quem foi eleito deputado federal

Maranhão definiu neste domingo (4) os 18 deputados federais que representarão o estado; confira os candidatos eleitos e a votação obtida por cada um

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/10/2026 às 17:13 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:26
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Os eleitores do Maranhão escolheram neste domingo (4) os 18 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados durante a próxima legislatura. 

Após a totalização da votação, é possível consultar os nomes dos eleitos e a votação individual registrada para cada candidato nas Eleições 2026.

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O que faz um deputado federal?

Os deputados federais participam da elaboração das leis, fiscalizam as ações do governo federal e atuam em comissões e no Plenário da Câmara. Também analisam e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.

O Maranhão elege 18 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Veja a lista de deputados federais eleitos no Maranhão

  • Pedro Lucas Fernandes (União)
  • Iracema Vale (MDB)
  • Vinicius Ferro (MDB)
  • Fabiana Vilar (PL)
  • Aldir Junior (PL)
  • Amanda Gentil (PP)
  • Larissa DP (MDB)
  • Erlanio Xavier (PDT)
  • Juscelino Filho (PSDB)
  • Hildo Rocha (MDB)
  • Mariana Carvalho (PL)
  • Junior Lourenço (MDB)
  • Marreca Filho (PRD)
  • Rubens Pereira Jr (PT)
  • Josivaldo JP (União)
  • Aluisio Mendes (Republicanos)
  • Dr. Orlando (PL)
  • Márcio Jerry (PC do B)

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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