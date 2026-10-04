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Política | Notícia

João Campos vota no Recife ao lado de Humberto e Marília

Ao longo da manhã, o candidato também acompanhará, em seus locais de votação, Carlos Costa, Humberto Costa e Marília Arraes. Todos votam na capital

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 10:03 | Atualizado em 04/10/2026 às 10:55
João Campos (PSB) vota em escola estadual no Recife
João Campos (PSB) vota em escola estadual no Recife - JULLIANA BRITO/JC

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Após 1h10 na fila, o candidato a governador de Pernambuco João Campos (PSB) votou, por volta das 10h deste domingo (4), na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, Zona Norte do Recife. É a primeira atividade pública do líder da Frente Popular no dia das eleições.

Ele chegou acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), o senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) e a candidata a senadora Marília Arraes (PDT).

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"Fizemos uma caminhada muito bonita até o dia de hoje: olho no olho, andando Pernambuco inteiro, e o sentimento é de gratidão e esperança, de muita fé no futuro. Eu estou muito feliz, muito animado. Estou certo de que a gente vai construir um tempo muito bom em Pernambuco. Ao lado do presidente Lula, a gente vai poder construir um tempo de cuidados", disse João, em entrevista após votar. 

"Fizemos uma campanha propositiva, andando em todas as regiões de Pernambuco: de Poção de Afrânio (distrito pertencente ao município de Afrânio, no Sertão, localizado no extremo oeste de Pernambuco, na divisa com o Piauí) à nossa capital, a gente percorreu cada canto desse Estado. Meu sentimento é de gratidão. Tenho fé de que teremos uma grande vitória. Estou muito animado e, daqui a poucas horas, a gente vai estar celebrando uma vitória de João, Lula, Marília e Humberto."

Questionado sobre confiar na vitória em primeiro turno, João Campos respondeu que "está animado demais com a vitória" e que "quem vai dizer como vai ser, no primeiro ou segundo, é o povo". Ele acrescentou que "fez uma campanha crescente: crescendo dia a dia, crescendo nas ruas, nas propostas, no sentimento das pessoas. E a gente chega aqui muito animado".

O candidato também acrescentou que "está pronto para uma grande vitória, para poder construir esse governo" e que, "a partir do ano que vem, o Palácio (do Campo das Princesas, sede administrativa do poder executivo) não terá grades".  

A ministra Luciana Santos, Teresa Leitão, Dani Portela, Pedro Campos e o prefeito do Recife, Victor Marques, também estavam ao lado de João Campos. 

Ao longo da manhã, o candidato ao governo do Estado também acompanhará, em seus locais de votação, Carlos Costa Humberto Costa e Marília Arraes. Todos votarão na capital pernambucana.

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