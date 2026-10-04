Idoso passa mal e morre em seção eleitoral no interior de Pernambuco

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Vítima foi identificada como José Roberto da Silva, de 68 anos. Ele estava votando em uma escola no município de Cupira neste domingo (4)

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*Com informações do Estadão Conteúdo

Um idoso passou mal e morreu em uma seção eleitoral no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco, na manhã deste domingo (4).

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O eleitor foi identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos. Segundo testemunhas, ele estava na cabine de votação, na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, quando começou a sentir falta de ar e caiu no chão. Ele recebeu socorro, mas morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de morte natural. "A investigação segue em andamento", disse a corporação.

Outras três mortes no Brasil

Além do caso de Cupira, foram registradas outras três mortes durante a votação: no Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em uma fila de votação na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. De acordo com o TRE-RJ, ele recebeu atendimento do Samu mas morreu durante os cuidados. O óbito foi confirmado às 12h43, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em Manaus, um idoso de 75 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma escola localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital do Amazonas. Segundo o TRE-MS, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu constatou a morte às 9h13.

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O marido e a filha dela estavam na fila de votação. De acordo com o TRE-MS, o Samu chegou em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu e morreu ainda na escola.

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