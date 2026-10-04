Humberto Costa e Marília Arraes são eleitos para o Senado por Pernambuco

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Neste domingo (4), foram eleitos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, para renovar 54 das 81 cadeiras na Casa Alta

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Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) foram eleitos senadores por Pernambuco nas eleições 2026. O petista 2.500.259 votos (27,11%) e renovou seu mandato no Senado; a pedetista somou 2.304.054 votos (24,98%), com 99,06% das urnas apuradas. Neste domingo (4), foram eleitos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, para renovar 54 das 81 cadeiras. Por isso, cada eleitor votou em dois candidatos diferentes.

PERFIL DE HUMBERTO

Humberto Sérgio Costa Lima é médico, jornalista e uma das figuras mais proeminentes na história do Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco e no Brasil. Com trajetória iniciada no movimento estudantil e na luta sindical médica, consolidou-se como um dos principais articuladores do campo progressista no Nordeste.

Foi deputado estadual, deputado federal e o primeiro vereador eleito pelo PT no Recife. Como Ministro da Saúde no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2005), destacou-se pela implementação de programas como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Farmácia Popular. Eleito senador por Pernambuco em 2010 e reeleito em 2018, Humberto assumiu a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), consolidando sua posição no centro das decisões estratégicas da legenda.

MARÍLIA ARRAES

Marília Valença Rocha Arraes de Alencar é advogada e herdeira direta de uma das linhagens políticas mais tradicionais de Pernambuco, sendo neta do ex-governador Miguel Arraes. Construiu uma carreira caracterizada por forte apelo popular, protagonismo em disputas eleitorais acirradas e independência de posicionamento.

Iniciou sua trajetória eleitoral como vereadora do Recife, elegendo-se posteriormente deputada federal em 2018. Na Câmara dos Deputados, destacou-se na oposição a pautas conservadoras e na defesa dos direitos das mulheres.

Protagonizou uma das eleições mais acirradas da capital pernambucana no segundo turno contra seu primo João Campos (PSB). Candidata ao Governo de Pernambuco pelo Solidariedade (SD), liderou a maior parte da disputa e chegou ao segundo turno, consolidando-se como principal nome da oposição estadual naquele pleito.

Após deixar o PSB e o PT em momentos marcados por divergências internas de construção de candidaturas, filiou-se ao Solidariedade e, posteriormente, ao PDT.

