Eleições 2026: veja os senadores eleitos por estado

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. O mandato de senador dura oito anos.

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Os brasileiros elegeram neste domingo (4) 54 novos senadores, distribuídos em duas vagas para cada uma das 27 unidades da Federação. A votação majoritária garantiu dois candidatos em cada estado e no Distrito Federal. As eleições deste domingo consolidaram o Partido Liberal (PL) como a principal força do Senado Federal para a próxima legislatura. Com forte desempenho impulsionado pela candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, a legenda garantiu 20 nomes, assegurando poder de barganha para definir o comando do Congresso e aprovar projetos por maioria simples (41 votos).

O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. O mandato de senador dura oito anos. Por isso, a renovação do Senado ocorre de forma alternada: em uma eleição são escolhidos 27 parlamentares, correspondentes a um terço da Casa; quatro anos depois, são escolhidos 54, correspondentes a dois terços. Portanto, os 54 eleitos neste domingo se juntam aos 27 senadores que já tinham mandato até 2031.



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