Eleições 2026: veja os senadores eleitos por estado
O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. O mandato de senador dura oito anos.
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Os brasileiros elegeram neste domingo (4) 54 novos senadores, distribuídos em duas vagas para cada uma das 27 unidades da Federação. A votação majoritária garantiu dois candidatos em cada estado e no Distrito Federal. As eleições deste domingo consolidaram o Partido Liberal (PL) como a principal força do Senado Federal para a próxima legislatura. Com forte desempenho impulsionado pela candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, a legenda garantiu 20 nomes, assegurando poder de barganha para definir o comando do Congresso e aprovar projetos por maioria simples (41 votos).
O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. O mandato de senador dura oito anos. Por isso, a renovação do Senado ocorre de forma alternada: em uma eleição são escolhidos 27 parlamentares, correspondentes a um terço da Casa; quatro anos depois, são escolhidos 54, correspondentes a dois terços. Portanto, os 54 eleitos neste domingo se juntam aos 27 senadores que já tinham mandato até 2031.
Senadores eleitos em 2026:
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Acre (AC): Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)
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Alagoas (AL): Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB)
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Bahia (BA): Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)
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Amapá (AP): Rayssa Furlan (PODE) e Lucas Barreto (PSD)
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Amazonas (AM): Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB)
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Ceará (CE): Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede)
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Distrito Federal (DF): Michele Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)
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Espírito Santo (ES): Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)
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Goiás (GO): Gustavo Gayer (PL) e a ex-primeira-dama do estado Gracinha Caiado (União).
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Maranhão (MA): André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo)
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Mato Grosso (MT): Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL)
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Mato Grosso do Sul (MS): Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)
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Minas Gerais (MG): Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT)
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Pará (PA): Helder Barbalho (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL)
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Paraíba (PB): João Azevedo (PSB) e reelegeu Veneziano Vital do Rêgo (MDB)
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Paraná (PR): Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)
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Pernambuco (PE): Humberto Costa (PT) e elegeu Marília Arraes (PDT)
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Piauí (PI): Marcelo Castro (MDB), e eleger um novo senador, Júlio César (PSD)
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Rio de Janeiro (RJ): Carlos Portinho (PL) e elegeu Carlos Jordy (PL)
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Rio Grande do Norte (RN): Styvenson Valentim (PODE) e Samanda de Lula (PT)
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Rio Grande do Sul (RS): Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo)
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Rondônia (RO): Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)
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Roraima (RR): Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB)
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Santa Catarina (SC): Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)
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São Paulo (SP) : Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)
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Sergipe (SE): Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB)
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Tocantins (TO): Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB)