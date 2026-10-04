Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos no Nordeste

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Os nove estados do Nordeste definem neste domingo (4) os 151 deputados federais da região; confira como as cadeiras estão distribuídas

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Os eleitores dos nove estados do Nordeste escolhem neste domingo (4) os representantes que ocuparão as 151 cadeiras destinadas à região na Câmara dos Deputados.

A Bahia tem a maior bancada nordestina, com 39 deputados, seguida por Pernambuco, com 25, Ceará, com 22, Maranhão, com 18, Paraíba, com 12, Piauí, com 10, Alagoas, com nove, e Rio Grande do Norte e Sergipe, com oito cada.

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Os parlamentares foram definidos pela votação proporcional realizada neste domingo (4).

O que faz um deputado federal

Os deputados federais representam a população na Câmara, participam da elaboração das leis e fiscalizam as ações do governo federal. Eles também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares para destinar recursos a diferentes áreas.

Quantos deputados o Nordeste elege e como funciona a eleição?

Os nove estados do Nordeste elegem, juntos, 151 deputados federais. A Bahia tem 39 cadeiras; Pernambuco, 25; Ceará, 22; Maranhão, 18; Paraíba, 12; Piauí, 10; Alagoas, nove; e Rio Grande do Norte e Sergipe, oito cada. Em todo o país, a Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos no Nordeste

Bahia — 39 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pernambuco — 25 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ceará — 22 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Maranhão — 18 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Paraíba — 12 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Piauí — 10 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Alagoas — 9 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rio Grande do Norte — 8 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sergipe — 8 vagas

A matéria será atualizada quando o resultado for divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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