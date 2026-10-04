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Política | Notícia

Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos na Bahia e a votação

A Bahia terá 39 representantes na Câmara dos Deputados na próxima legislatura; confira eleitos quantos votos cada candidato recebeu

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/10/2026 às 17:18
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Os eleitores da Bahia definiram neste domingo (4) os 39 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Após a totalização dos votos, o eleitor pode conferir os candidatos que foram eleitos e a votação individual obtida por cada um. O resultado considera as regras do sistema proporcional adotado para a escolha dos deputados federais.

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Função do deputado federal

Cabe aos deputados federais representar a população no Congresso Nacional, participar da elaboração das leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Os parlamentares também analisam e votam o Orçamento da União e podem apresentar emendas para direcionar recursos a projetos e ações públicas.

Como funciona a eleição de deputado federal?

A Bahia elege 39 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos na Bahia

A matéria será atualizada quando os dados forem divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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