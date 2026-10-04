Eleições 2026: Veja o resultado para governador de cada estado do Brasil

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O pleito para o 1º turno de cada estado acontece neste domingo, 4 de outubro, e o Jornal do Commercio preparou uma lista completa dos resultados

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As eleições 2026 acontecem neste domingo, 4 de outubro, em todos os estados do Brasil no 1º turno. Para ajudar o eleitor a ter um panorama geral dos resultados para governador, o Jornal do Commercio preparou um listão com todos os detalhes.

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Marcado para o dia 25 de outubro de 2026, o segundo turno das eleições é restrito aos cargos do Poder Executivo (presidente, governadores e governador do Distrito Federal).

A nova etapa de votação só se torna necessária caso nenhum dos postulantes atinja mais da metade dos votos válidos, ou seja, o total de sufrágios que exclui os brancos e nulos, no primeiro turno.

Quando essa marca não é alcançada, os dois candidatos com o maior número de votos voltam a se enfrentar na urna eletrônica para definir o pleito.

Veja os resultados das eleições 2026 para cada estado do Brasil

O Brasil é composto administrativamente por 26 estados e um Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. Elas estão divididas em cinco grandes regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

O primeiro governador eleito do Brasil saiu por volta das 18h30 (de Brasília). No Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PP, foi eleito com mais de 67%.

Região Norte

Acre (AC): Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputarão o 2º turno.

Amapá (AP): Dr Furlan (PSD), eleito com 281.595 votos válidos

Amazonas (AM): Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputarão o 2º turno.

Pará (PA): Dr Daniel (Podemos), eleito com mais de 2,3 milhões de votos.

Rondônia (RO): Dr Daniel (Podemos), eleito com mais de 2,3 milhões de votos.

Roraima (RR): Arthur Henrique, do PL, foi eleito com mais de 69% dos votos válidos.

Tocantins (TO): Professora Dorinha, do União Brasil, e Vicentinho Júnior, disputarão o 2º segundo turno.

Região Nordeste

Alagoas (AL): JHC (PSDB), eleito com 892.484 votos válidos.

Bahia (BA): Jerônimo Rodrigues (PT), eleito com 4.626.265 votos válidos.

Ceará (CE): Elmano de Freitas (PT), eleito com 2.875.573 votos válidos.

Maranhão (MA): Eduardo Braide (PSD), eleito com 2.103.882 votos válidos.

Paraíba (PB): Lucas Ribeiro, do PP, foi eleito com mais de 64% dos votos válidos.

Pernambuco (PE): Raquel Lyra (PSD), releita com 2.805.438 votos válidos.

Piauí (PI): Rafael Fontelles (PT), eleito com 1.436.697 votos válidos.

Rio Grande do Norte (RN): Segundo turno entre Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).

Sergipe (SE): Fábio, do PSD, eleito com mais de 59,04% dos votos válidos.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal (DF): Segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT).

Goiás (GO): Daniel Vilela, MDB, eleito com 2.148.218 votos válidos.

Mato Grosso (MT): Otaviano Pivetta, do Republicanos, foi eleito com mais de 60,99% dos votos.

Mato Grosso do Sul (MS): Eduardo Riedel, do PP, está eleito com mais de 67,41% dos votos válidos.

Região Sudeste

Espírito Santo (ES): Segundo turno entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

Minas Gerais (MG): Cleitinho Azevedo, do Republicanos, eleito com 6.321.469 votos válidos.

Rio de Janeiro (RJ): Segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD).

São Paulo (SP): Tarcísio, do Republicanos, com 14.491.874 de votos válidos.

Região Sul