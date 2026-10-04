Eleições 2026: veja a lista de deputados federais eleitos no Piauí
O estado definiu neste domingo (4) os dez deputados federais que representarão o Piauí em Brasília; confira os eleitos e a votação registrada
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Os eleitores do Piauí escolheram neste domingo (4) os dez deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Depois da totalização dos votos, é possível conferir os nomes dos candidatos eleitos e a votação individual obtida por cada um nas Eleições 2026.
O que faz um deputado federal?
Cabe aos deputados federais participar da elaboração das leis e da fiscalização do governo federal, além de atuar em comissões e nas votações do Plenário. Os parlamentares também participam da análise do orçamento público e podem apresentar emendas.
Quantos deputados o Piauí elege?
O Piauí elege 10 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A votação para deputado federal é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.
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Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.
Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.
Confira a lista de deputados federais eleitos no Piauí
Georgiano (PSD): 234.254 votos
Delegado Charles (PV): 184.763 votos
Castro Neto (MDB): 168.080 votos
Zé Santana (PT): 132.210 votos
Dr. Francisco (PT): 124.515 votos
Jadyel (Republicanos): 123.893 votos
Julio Arcoverde (PP): 101.799 votos
Marcos Aurélio (MDB): 98.097 votos
Flávio Nogueira (PT): 97.584 votos
Wilson Martins (PSD): 82.543 votos