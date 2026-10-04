fechar
Política | Notícia

Eleições 2026: veja a lista de deputados federais eleitos no Piauí

O estado definiu neste domingo (4) os dez deputados federais que representarão o Piauí em Brasília; confira os eleitos e a votação registrada

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:17 | Atualizado em 05/10/2026 às 0:04
Elei&ccedil;&otilde;es 2026
Eleições 2026 - JC Imagens

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os eleitores do Piauí escolheram neste domingo (4) os dez deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. 

Depois da totalização dos votos, é possível conferir os nomes dos candidatos eleitos e a votação individual obtida por cada um nas Eleições 2026.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Leia Também

O que faz um deputado federal?

Cabe aos deputados federais participar da elaboração das leis e da fiscalização do governo federal, além de atuar em comissões e nas votações do Plenário. Os parlamentares também participam da análise do orçamento público e podem apresentar emendas.

Quantos deputados o Piauí elege?

O Piauí elege 10 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A votação para deputado federal é proporcional. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas esse voto também conta para o partido ou federação ao qual ele pertence. A soma dos votos recebidos pela legenda determina quantas cadeiras ela terá direito a ocupar na Assembleia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para isso, a Justiça Eleitoral calcula o quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos e o número de vagas em disputa. A partir desse cálculo, são distribuídas as cadeiras entre os partidos e federações. Depois, as vagas de cada legenda são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro dela, seguindo os critérios previstos na legislação.

Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

Confira a lista de deputados federais eleitos no Piauí

Georgiano (PSD): 234.254 votos

Delegado Charles (PV): 184.763 votos

Castro Neto (MDB): 168.080 votos

Zé Santana (PT): 132.210 votos

Dr. Francisco (PT): 124.515 votos

Jadyel (Republicanos): 123.893 votos

Julio Arcoverde (PP): 101.799 votos

Marcos Aurélio (MDB): 98.097 votos

Flávio Nogueira (PT): 97.584 votos

Wilson Martins (PSD): 82.543 votos

 

Leia também

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
ELEIÇÕES 2026

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais
Eleições 2026

Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.