Eleições 2026: Raquel Lyra vota em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ao lado da família e de candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhada da família e aliados, candidata à reeleição vota com atraso e projeta vitória em cenário de acirramento indicado por Quaest e Datafolha

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), exerceu o seu direito de voto na manhã deste domingo (4/10) no Colégio Diocesano de Caruaru, no Agreste do Estado, sua terra natal. A gestora chegou ao local com quase uma hora de atraso em relação ao horário previsto inicialmente para às 8h55, mas cercada da família e de aliados.

Durante o ato de votação e ao longo das agendas do dia, Raquel esteve acompanhada do seu pai e ex-governador, João Lyra Neto, do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), e de seus filhos — com destaque para o mais velho, João Lyra Filho, que votou pela primeira vez. A comitiva contou ainda com a presença da sua candidata a vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado e deputados federais Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Ao comentar o momento do voto e a trajetória da campanha, a governadora enfatizou o simbolismo familiar e a gratidão pelo percurso percorrido no Estado. "É a primeira vez que tenho a alegria de ver o João, meu filho mais velho, votar, e acredito poder contar com o seu voto", afirmou, em tom de brincadeira.

Raquel também destacou os meses de muito trabalho durante a campanha e a expectativa com os resultados. "Estou com o coração cheio de gratidão e feliz, nos doamos ao máximo, fizemos tudo que foi possível, com o povo mostrando que está com a gente, para ao final dessa caminhada celebrar a vitória do povo de Pernambuco", disse.

Em tom de balanço da gestão e da disputa eleitoral, a candidata ressaltou o empenho de sua equipe e deixou a decisão final para os eleitores. "Temos a consciência de que fizemos tudo o que podíamos. Foi uma disputa muito acirrada, fiz tudo ao meu alcance, mas sei que ainda há muito a fazer", avaliou. Por fim, direcionou uma mensagem ao eleitorado: "Agora a decisão está na mão do povo, que vá às urnas com o coração livre".

PESQUISA QUAEST: RAQUEL LIDERA VOTOS VÁLIDOS COM 52%

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, votou no Colégio Diocesano de Caruaru - Janaína Pepeu/Divulgação A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, votou no Colégio Diocesano de Caruaru - Janaína Pepeu/Divulgação

Divulgada neste sábado (3), véspera da votação, a última pesquisa do instituto Quaest encomendada pela TV Globo indica que Raquel Lyra lidera a disputa pelo governo de Pernambuco com 52% dos votos válidos. O seu principal adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), aparece com 47%, registrando uma diferença de cinco pontos percentuais entre os dois. Os demais concorrentes — Ivan Moraes (PSOL), Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP), Renan Hallais (Missão) e Victor Assis (PCO) — aparecem com 0% dos votos válidos cada.

O levantamento utilizou o modelo de likely voter para estimar o resultado considerando o perfil de comparecimento efetivo às urnas. A Quaest entrevistou 2.652 eleitores entre sexta-feira (2) e sábado (3), apresentando margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-09665/2026.

PESQUISA DATAFOLHA: EMPATE TÉCNICO

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, votou no Colégio Diocesano de Caruaru ao lado do pai, o ex-governador João Lyra Neto, e do filho João Lyra Filho - JC Imagem

Também divulgada no sábado (3), a pesquisa Datafolha contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo retratou um cenário de empate técnico no limite da margem de erro nos votos válidos. Raquel Lyra soma 49% das intenções válidas, enquanto João Campos contabiliza 48%. Em relação ao levantamento divulgado na quinta-feira (1º), a governadora oscilou um ponto para baixo (tinha 50%) e o candidato socialista oscilou um ponto para cima (tinha 47%). Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada no cenário válido.

Superlive de cobertura das Eleições 2026

Considerando a pesquisa estimulada de votos totais, Raquel figura com 46% e João Campos com 45%. Na pesquisa espontânea, a governadora marca 40% contra 36% do socialista. Em uma eventual simulação de segundo turno, ambos mantêm a igualdade técnica, com Raquel alcançando 48% e João 47%. O Datafolha revelou ainda que 92% dos eleitores consideram sua escolha definitiva. O estudo ouviu 1.650 eleitores, possui margem de erro de dois pontos percentuais e está registrado sob o número PE-02404/2026.



Live de apuração das Eleições 2026