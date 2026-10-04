Eleições 2026: Raquel Lyra vota em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ao lado da família e de candidatos
Acompanhada da família e aliados, candidata à reeleição vota com atraso e projeta vitória em cenário de acirramento indicado por Quaest e Datafolha
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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), exerceu o seu direito de voto na manhã deste domingo (4/10) no Colégio Diocesano de Caruaru, no Agreste do Estado, sua terra natal. A gestora chegou ao local com quase uma hora de atraso em relação ao horário previsto inicialmente para às 8h55, mas cercada da família e de aliados.
Durante o ato de votação e ao longo das agendas do dia, Raquel esteve acompanhada do seu pai e ex-governador, João Lyra Neto, do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), e de seus filhos — com destaque para o mais velho, João Lyra Filho, que votou pela primeira vez. A comitiva contou ainda com a presença da sua candidata a vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado e deputados federais Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).
Ao comentar o momento do voto e a trajetória da campanha, a governadora enfatizou o simbolismo familiar e a gratidão pelo percurso percorrido no Estado. "É a primeira vez que tenho a alegria de ver o João, meu filho mais velho, votar, e acredito poder contar com o seu voto", afirmou, em tom de brincadeira.
Raquel também destacou os meses de muito trabalho durante a campanha e a expectativa com os resultados. "Estou com o coração cheio de gratidão e feliz, nos doamos ao máximo, fizemos tudo que foi possível, com o povo mostrando que está com a gente, para ao final dessa caminhada celebrar a vitória do povo de Pernambuco", disse.
Em tom de balanço da gestão e da disputa eleitoral, a candidata ressaltou o empenho de sua equipe e deixou a decisão final para os eleitores. "Temos a consciência de que fizemos tudo o que podíamos. Foi uma disputa muito acirrada, fiz tudo ao meu alcance, mas sei que ainda há muito a fazer", avaliou. Por fim, direcionou uma mensagem ao eleitorado: "Agora a decisão está na mão do povo, que vá às urnas com o coração livre".
PESQUISA QUAEST: RAQUEL LIDERA VOTOS VÁLIDOS COM 52%
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Divulgada neste sábado (3), véspera da votação, a última pesquisa do instituto Quaest encomendada pela TV Globo indica que Raquel Lyra lidera a disputa pelo governo de Pernambuco com 52% dos votos válidos. O seu principal adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), aparece com 47%, registrando uma diferença de cinco pontos percentuais entre os dois. Os demais concorrentes — Ivan Moraes (PSOL), Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP), Renan Hallais (Missão) e Victor Assis (PCO) — aparecem com 0% dos votos válidos cada.
O levantamento utilizou o modelo de likely voter para estimar o resultado considerando o perfil de comparecimento efetivo às urnas. A Quaest entrevistou 2.652 eleitores entre sexta-feira (2) e sábado (3), apresentando margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-09665/2026.
PESQUISA DATAFOLHA: EMPATE TÉCNICO
Também divulgada no sábado (3), a pesquisa Datafolha contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo retratou um cenário de empate técnico no limite da margem de erro nos votos válidos. Raquel Lyra soma 49% das intenções válidas, enquanto João Campos contabiliza 48%. Em relação ao levantamento divulgado na quinta-feira (1º), a governadora oscilou um ponto para baixo (tinha 50%) e o candidato socialista oscilou um ponto para cima (tinha 47%). Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada no cenário válido.
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Considerando a pesquisa estimulada de votos totais, Raquel figura com 46% e João Campos com 45%. Na pesquisa espontânea, a governadora marca 40% contra 36% do socialista. Em uma eventual simulação de segundo turno, ambos mantêm a igualdade técnica, com Raquel alcançando 48% e João 47%. O Datafolha revelou ainda que 92% dos eleitores consideram sua escolha definitiva. O estudo ouviu 1.650 eleitores, possui margem de erro de dois pontos percentuais e está registrado sob o número PE-02404/2026.
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