Eleições 2026: polícia registra 124 ocorrências em Pernambuco
Entre as ocorrências estão prisões no Recife, e em Petrolina, no Sertão, onde três pessoas foram detidas por distribuição de material de campanha
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Balanço parcial divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS) aponta que a Operação Eleição 2026 já registrou 124 ocorrências em Pernambuco, entre as 18h do sábado (3) e o final da manhã deste domingo (4).
Entre as ocorrências já registradas estão prisões no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, e no município de Petrolina, no Sertão, onde três pessoas foram detidas por distribuição de material de campanha após a meia-noite.
As ocorrências são encaminhadas às autoridades competentes para adoção das medidas legais cabíveis.
"A atuação ocorre de forma integrada entre as instituições de segurança pública, com equipes mobilizadas para o atendimento das denúncias e deslocamento imediato aos locais indicados. As equipes permanecem mobilizadas durante todo o período de votação para garantir a segurança da população, coibir crimes eleitorais e assegurar o livre exercício do voto", informou a SDS, em nota.