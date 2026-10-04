Eleições 2026: Pedro Campos (PSB) é eleito o deputado federal mais votado de Pernambuco

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O irmão do ex-prefeito do Recife, João Campos, irá para o 2º mandato na Câmara dos Deputados, onde chegou pela primeira vez após o pleito de 2022

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O deputado federal Pedro Campos (PSB) foi reeleito com a maior votação das eleieções 2026 de Pernambuco para a Câmara dos Deputados, em Brasília. No pleito deste ano, atingiu 261.186 votos, com 99,90% das urnas apuradas.

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Pedro ficou com uma diferença de cerca de 13 mil votos para o segundo colocado e eleito Jones Manoel (PSOL), que somou 248.996 votos. Os dois disputaram a liderança durante quase toda a apuração.

Quem é Pedro Campos?

Pedro Campos é um engenheiro civil e filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). No pleito anterior, foi eleito deputado federal pela primeira vez.

Aos 31 anos, ele pertence a uma das famílias mais tradicionais da política pernambucana e nacional, sendo o terceiro filho do ex-governador Eduardo Campos e da ex-primeira-dama Renata Campos, neto de Ana Arraes, bisneto de Miguel Arraes e irmão de João Campos, ex-prefeito do Recife e que perdeu a eleição para o Governo de Pernambuco.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2018, com passagem acadêmica pela École des Ingénieurs de la Ville de Paris, na França, Pedro atuou profissionalmente como analista de saneamento na Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) antes de ingressar na política partidária.

Em 2022, candidatou-se pela primeira vez a um cargo eletivo, sendo eleito deputado federal por Pernambuco com mais de 172 mil votos.

No Congresso Nacional, tem centrado sua atuação parlamentar em pautas ligadas ao saneamento básico, atuando, por exemplo, como relator do projeto da Tarifa Social da Água, além de defender iniciativas de energias renováveis e educação técnica, exercendo também funções de destaque na liderança do PSB na Câmara dos Deputados.