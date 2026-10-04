Eleições 2026: o voto na nossa democracia
O voto que depositamos hoje é mais um alicerce para a nossa democracia, ainda indevidamente atacada por alguns
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Neste domingo, 4 de outubro, o Brasil realiza o maior evento cívico e eleitoral das Américas em 2026 e a maior eleição informatizada do mundo. Em um país de dimensões continentais, mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores estarão aptos a participar das eleições gerais. Será a 10ª eleição direta para presidente da República desde a redemocratização e a 12ª para os governos estaduais desde 1982.
Em Pernambuco, são 7.225.744 pessoas aptas a votar, mantendo-se como o 7º maior colégio eleitoral do Brasil e o 2º do Nordeste. As mulheres são maioria: 3.876.071 eleitoras, ou 53,64% do total; 3.349.351, ou 46,35%, são homens (322 não informaram o gênero). Quase 90% do eleitorado pernambucano possui biometria cadastrada.
Uma eleição começa muito antes de o primeiro eleitor digitar seu voto e termina muito depois de encerrada a votação. Por trás do simples ato de votar, há uma grande estrutura formada por magistradas e magistrados, servidoras e servidores, mesárias e mesários, técnicos, colaboradores e instituições parceiras; e há uma grande preocupação em criar condições para que esse direito seja exercido por todos. O eleitor será sempre o ator central de todo esse processo.
É com esse olhar que chegamos às Eleições 2026 com uma das maiores ampliações de uma iniciativa pernambucana. O programa Seu Voto Importa oferece transporte gratuito, em veículos adaptados, a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de casa até as seções eleitorais. A experiência teve origem no projeto Eleições Acessíveis, criado pelo TRE-PE em 2020, e inspirou a regulamentação nacional aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano. No Estado, o serviço atende 18 municípios.
Essa mesma preocupação com inclusão está presente no enfrentamento à violência política de gênero. As mulheres são maioria do eleitorado pernambucano, mas ainda enfrentam obstáculos para ocupar os espaços de representação política por diversos motivos, entre eles a violência.
Por isso, o TRE Pernambuco reuniu instituições do sistema de Justiça, da segurança pública e da advocacia na Rede de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. A iniciativa articula o recebimento e encaminhamento de denúncias, ações preventivas e educativas e também o enfrentamento às fraudes à cota de gênero.
A Justiça Eleitoral também precisa estar preparada para responder com rapidez aos conflitos próprios de uma campanha. Uma decisão que chega tarde pode perder seu objeto. Estruturamos a atuação jurisdicional para dar respostas ágeis às representações, pedidos de direito de resposta e demais processos relacionados ao pleito, que não foram poucos: eles mais que dobraram em relação à disputa de 2022, as últimas eleições gerais.
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Esse esforço também esteve presente na análise dos registros de candidatura. Foram 961 candidaturas inicialmente registradas. Após a análise dos processos, 910 nomes estarão nas urnas no primeiro turno. Desse total, 50 concorrem sub judice, enquanto 51 candidaturas inicialmente registradas não constarão das urnas: 31 por renúncia e 20 por indeferimento.
São centenas de processos, documentos, diligências, manifestações e decisões analisados em um período curto, respeitando o devido processo legal e os prazos próprios do calendário eleitoral.
Há ainda outro desafio que se tornou central nas eleições: tecnologia aliada da democracia. Isso envolve tanto o enfrentamento à desinformação e ao uso irregular da inteligência artificial quanto a segurança e a transparência do sistema eletrônico de votação.
Em 2026, a urna eletrônica completa 30 anos de utilização. Em três décadas, o equipamento permitiu substituir uma apuração manual e demorada, suscetível a falhas e fraudes, por um sistema seguro, transparente, inclusivo e capaz de entregar resultados em poucas horas.
É isso que fizemos ao longo do ano. Preparamos urnas, capacitamos equipes, dialogamos com partidos políticos, magistrados, servidores, forças de segurança e imprensa. Trabalhamos pela acessibilidade, enfrentamos a desinformação e a violência, julgamos processos, analisamos registros de candidatura e ampliamos os canais de informação e atendimento ao eleitor.
O voto que depositamos hoje é mais um alicerce para a nossa democracia, ainda indevidamente atacada por alguns. É essa combinação entre esforço coletivo e construção do futuro que torna um pleito tão especial.
Neste domingo, quando as seções eleitorais forem abertas, não estaremos apenas iniciando mais uma votação. Daremos, mais uma vez, um voto de confiança na nossa democracia. Uma boa eleição a todas e todos.
Fernando Cerqueira, Desembargador presidente do TRE-PE