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Política | Notícia

Eleições 2026 na Paraíba: confira os deputados federais eleitos e os votos

A Paraíba definiu neste domingo (4) os 12 parlamentares que representarão o estado na Câmara; veja quem foi eleito e a votação de cada candidato

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/10/2026 às 17:06 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:20
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Os eleitores da Paraíba definiram neste domingo (4) os 12 deputados federais que ocuparão as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. 

Com a totalização dos votos das Eleições 2026, o resultado permite consultar a lista de eleitos e a votação obtida individualmente por cada candidato.

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Função do deputado federal

Os deputados federais representam a população no Congresso, participam da elaboração das leis e fiscalizam as ações do governo federal. Eles também atuam na discussão e votação do orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.

Deputados federais da Paraíba

A Paraíba elege 12 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos na Paraíba

  • Cabo Gilberto (PL)
  • Aguinaldo Ribeiro (PP)
  • Ricardo Coutinho (PT)
  • Murilo Galdino (Republicanos)
  • Hugo Motta (Republicanos)
  • Wilson Santiago (Republicanos)
  • Ruy Carneiro (Podemos)
  • Gervásio Maia (PCdoB)
  • Wellington Roberto (PSD)
  • Dr. Damião (União)
  • George Morais (PL)
  • Pollyanna Werton (PP)

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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