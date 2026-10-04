Eleições 2026: Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar segundo turno

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Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam segundo turno para a Presidência da República; confira as votações de cada candidato

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No saldo das urnas deste domingo, o fato mais significativo foi o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL), que ficou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Diferentemente do que indicavam pesquisas de intenção de voto, com 99,99% das urnas apuradas, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) somava 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

A liderança do senador reflete a onda bolsonarista que tomou o Legislativo. O PL, de Flávio Bolsonaro, viu sua bancada no Senado praticamente duplicar, de 15 para 28 cadeiras, levando 20 dos postos em disputa, incluindo uma das vagas de São Paulo, que foi para o atual presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado.

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Com cerca de um terço das cadeiras, o PL tem força para negociar o comando da Casa, ameaçando os projetos de reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP) e aprovar, com o apoio de aliados de outros partidos, projetos que exigem maioria simples - 41 votos

CAMPEÕES DE VOTOS

O PL também mostrou força na Câmara dos Deputados. Nikolas Ferreira e o vereador de São Paulo Lucas Pavanato, ambos do partido de Flávio Bolsonaro, se tornaram os candidatos a deputado federal mais votados da história do País, com mais de 3 milhões de votos. Com as urnas totalmente apuradas, Nikolas foi eleito com 3.119.314 votos, e Pavanato, 3.038.438. O resultado superou a votação de Eduardo Bolsonaro (PL), de 1,84 milhão, em 2018, e de Enéas Carneiro, em 2002, de 1,57 milhão.

Conforme as projeções iniciais, o PL garantiu a maior bancada da Câmara dos Deputados, com ao menos 120 deputados eleitos. Atualmente, a legenda tem 98 parlamentares.

A federação PCdoB, PT e PV deveria ficar com 78 cadeiras. A federação formada por PP e União, que reúne o núcleo duro do Centrão, cairia de 98 para 69 cadeiras.

STF

Flávio Bolsonaro falou à noite, logo depois da confirmação de que ficou à frente de Lula no primeiro turno. "Quase 56 milhões de brasileiros me deram um voto de confiança, não poderia estar mais realizado de identificar que o Brasil quer mudança. Esse é o resultado, em todas as regiões: o Brasil não aguenta mais, os brasileiros não se omitiram e foram às ruas", disse.

O senador disse que a maioria dos institutos de pesquisa não o colocavam à frente no primeiro turno e que, por pouco, ele não venceu ainda na primeira etapa da votação. Segundo o candidato, o resultado das urnas mostra que o eleitor não quer um novo mandato petista. "Está decretado o fim da era do PT", declarou.

Flávio Bolsonaro lembrou que, se eleito, terá direito de nomear quatro novos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e destacou que foi o único que se comprometeu em acabar com a reeleição. "Sou único candidato que assumiu compromisso pelo fim da reeleição, só preciso de um mandato para colocar o brasileiro no centro do governo."

PRORROGAÇÃO

Em São Paulo, Lula (PT) afirmou ontem que estava convencido de que iria ganhar no primeiro turno, mas agora pretende se dedicar para vencer a disputa, mesmo tendo ficado atrás de seu adversário. O petista disse que "a segunda fase começa" agora e que o Brasil entrará na "prorrogação" das eleições.

O resultado do primeiro turno abriu uma crise no PT. A partir de agora, a principal estratégia da campanha de Lula à reeleição será explorar o medo contra um possível retorno da família Bolsonaro ao poder. Flávio, por sua vez, vai jogar parado.

Nos bastidores do QG petista, a avaliação é de que será difícil virar votos porque há uma onda a favor da direita no País. Pega de surpresa com o rápido avanço de Flávio, a cúpula do PT vai ampliar o ataque ao senador e buscar o apoio de eleitores dos candidatos derrotados na primeira etapa.

Flávio também tentará convencer Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) a declarar voto nele. Embora nenhum sinal de apoio tenha sido dado, o senador avalia que pode se beneficiar dos votos desse eleitorado, que está à direita do espectro político. Em 2022, porém, o Movimento Brasil Livre (MBL), de Renan Santos, pregou voto nulo no segundo turno entre o PT e o PL.

O crescimento de Flávio na reta final desestabilizou a equipe de Lula, que fará uma reunião amanhã para definir os próximos passos.

TENSÃO E CRÍTICAS

Em São Paulo, a apuração dos votos foi marcada por momentos de muita tensão no hotel onde estavam o presidente e dirigentes de sua campanha. A portas fechadas, houve críticas internas à condução da campanha e à comunicação do governo, que não conseguiu se sobrepor ao discurso da oposição.

Antes mesmo da abertura das urnas, o PT já temia que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro virasse na frente. Pelos cálculos da campanha petista, Lula precisaria contar com uma diferença de quatro pontos porcentuais sobre Flávio para não ter sobressaltos no segundo turno.

A derrota do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), na primeira rodada, para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aumentou o cenário de dificuldades para Lula. Além disso, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) ficaram fora do Senado. Lula também não terá mais palanque em Minas, já que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito para o governo.

FOCO

"Tudo como previsto", afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, ao chegar à casa onde o PL comemorou o resultado das urnas, em Brasília. O esforço do PL será concentrado agora nas articulações políticas, mantendo o foco das agendas no Sudeste.

A equipe bolsonarista deve repetir a estratégia de concentrar os atos de campanha em São Paulo, Minas e Rio, os três maiores colégios eleitorais do País, que reúnem 40% dos votos no País.

A eleição de governadores do PL, como Sérgio Moro, no Paraná; Luciano Zucco, no Rio Grande do Sul; e Jorginho Mello, em Santa Catarina, favorece Flávio, que também conta com o apoio de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Reeleito, Tarcísio disse que agora terá mais tempo para se dedicar à campanha do senador.

A cúpula do PT identificou o cansaço da população "com tudo o que está aí", o desgaste do governo e o desejo de mudança por parte do eleitorado como fatores que tornaram a disputa mais apertada do que o esperado no primeiro turno.

Além disso, no diagnóstico dos petistas, a aliança de Lula com o STF pesou contra o candidato à reeleição neste momento em que a Corte enfrenta uma crise atrás da outra.

Até agora, nem o presidente nem o PT conseguiram renovar o discurso. A portas fechadas, dirigentes do partido admitem ser por isso que Flávio tem audiência quando se apresenta ao eleitorado como o anti-sistema.

O desafio de Lula, neste segundo turno, será superar o desgaste de sua própria imagem e vender esperança, nas três semanas que restam da campanha, com medidas que representem mudanças na vida da população.

Não foi à toa que, nas últimas propagandas na TV, antes do primeiro turno, Lula e Flávio vestiram o figurino da mudança. "Mudar não é voltar para trás. Mudança não é tirar o que você já conquistou. Não é armar o País nem entregar as nossas riquezas", disse Lula, numa estocada em Flávio. "Desrespeitar mulher não é mudança; é passado".

A frase traz embutida uma ameaça velada do que pode aparecer no segundo turno. Reportagem do site PlatôBR, no fim de setembro, disse haver mensagens, fotos e documentos guardados por Alexandre Santini, ex-sócio e amigo de Flávio, mostrando a participação do senador em festas com prostitutas.

A exibição de imagens com esse teor, no entanto, divide a campanha. De qualquer forma, a propaganda eleitoral de Lula na TV vai destacar mais escândalos protagonizados pelo senador, como o da rachadinha, além de tentar associá-lo a milicianos.

FIM DA 6x1

Na outra ponta, a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 é vista como essencial pelo comando do PT para mostrar que o governo Lula trabalha para melhorar a vida da população.

No diagnóstico da campanha de Lula, medidas como o fim da taxa das blusinhas e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil não surtiram o efeito esperado.

O discurso da soberania também não provocou impacto e será necessário um ajuste de rota.

Acompanhe a apuração em tempo real: