Eleições 2026: Família Bolsonaro conquista espaço no Senado e na Câmara

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Michelle Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan conquistaram cadeiras no Senado do DF e Santa Catarina e na Câmara dos Deputados em Santa Catarina

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Pelo menos três integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado e em prisão domiciliar, foram eleitos nas eleições de 2026.

O resultado amplia a presença do sobrenome Bolsonaro no Legislativo e mantém sua influência eleitoral, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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Além da disputa presidencial, a família Bolsonaro conquistou espaço no Senado e na Câmara dos Deputados, enquanto aliados também obtiveram votações expressivas em diferentes estados.

Escolhido pelo pai para disputar a Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou ao segundo turno contra o atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio recebeu mais de 56 milhões de votos em todo o país, o equivalente a mais de 47% dos votos, enquanto Lula superou a marca de 53 milhões de eleitores.

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente, foi a candidata mais votada para o Senado. Ela recebeu 29,05% dos votos, mais de 938 mil no total. A segunda cadeira do DF ficou com Bia Kicis (PL), que obteve 27,44% dos votos.

Em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), segundo filho de Jair Bolsonaro, foi eleito senador com mais de 2 milhões de votos, cerca de 25% do total. A eleição marca sua chegada ao Senado após sete mandatos consecutivos como vereador do Rio de Janeiro.

Santa Catarina também elegeu Carol de Toni (PL) para o Senado, com mais de 2,6 milhões de votos.

Outro filho do ex-presidente, Jair Renan (PL), foi eleito deputado federal por Santa Catarina.

Ele recebeu quase 130 mil votos e ficou entre os cinco candidatos mais votados do estado. Em 2024, Jair Renan já havia sido eleito vereador de Balneário Camboriú (SC).

No Distrito Federal, Eduardo Torres (PL), irmão de Michelle Bolsonaro, disputou uma vaga de deputado distrital, mas ficou como suplente. Ele recebeu mais de 17 mil votos.

Já Rogéria Bolsonaro (PL), ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, também disputou as eleições de 2026. Candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, recebeu mais de 65 mil votos, mas não foi eleita.

Mesmo com Jair Bolsonaro fora da disputa presidencial, o grupo mantém posições relevantes no Executivo e no Legislativo e amplia sua representação em diferentes estados.

