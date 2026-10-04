fechar
Política | Notícia

Eleições 2026: Distrito Federal elege Michelle Bolsonaro e Bia Kicis (PL) para o Senado

Candidatas apostaram em propagandas eleitorais em conjunto, exibindo os dois nomes para o eleitor, inclusive com jingles feitos em parceria

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/10/2026 às 19:27 | Atualizado em 04/10/2026 às 19:28
Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) são eleitas senadoras pelo DF
Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) são eleitas senadoras pelo DF - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Distrito Federal elegeu, neste domingo (4), Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) para o Senado. Elas se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF e tomam posse em fevereiro de 2027.

Terminarão os mandatos atuais Izalci Lucas (PL), que concorreu a deputado federal, e Leila do Vôlei (PDT), que concorreu à reeleição, mas não conseguiu a vaga.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Damares, Michelle e Bia fazem parte do mesmo grupo político. As três se identificam como nomes da direita e apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e está em prisão domiciliar.

Durante a campanha, Michelle e Bia apostaram em propagandas eleitorais em conjunto, exibindo sempre os dois nomes para o eleitor, inclusive com jingles feitos em parceria.

Com 96% das urnas apuradas, Michele tinha mais de 896 mil votos (29%). Em seguida aparece Bia Kicis, com mais de 847 mil votos (27,4%). Em terceiro lugar, Leila do Vôlei (PDT), que ficou de fora do Legislativo, tinha 658,4 mil votos (21,3 mil).

Leia também

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
ELEIÇÕES 2026

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais
Eleições 2026

Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.