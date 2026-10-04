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Política | Notícia

Eleições 2026: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) são eleitos para o Senado em SC

Com 93,84% das urnas apuradas, a deputada federal Carol de Toni tinha 2,5 milhões de votos e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, 1,9 milhões

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/10/2026 às 20:01
Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) s&atilde;o eleitos ao Senado em Santa Catarina
Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) são eleitos ao Senado em Santa Catarina - Divulgação

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A deputada federal Carol de Toni (PL) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) estão matematicamente eleitos por Santa Catarina e vão assumir o cargo em fevereiro de 2027.

Com 93,84% das urnas apuradas, Toni tinha 2.522.316 de votos (33,43% dos válidos) e Carlos, 1.902.100 dos votos (25,21% dos válidos).

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Em terceiro lugar aparece o atual senador Espiridião Amin (PP) tem 1.159.315 votos (15,36%) e Décio Lima (PT) vem em quarto, com 774.263 votos (10,26%).

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