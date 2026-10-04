fechar
Política | Notícia

Eleição para o Quinto Constitucional do TJPE ocorrem nesta terça-feira

Cada advogado e advogada adimplente com a OAB-Pernambuco e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 18:02
Sede da OAB Pernambuco
Sede da OAB Pernambuco - OAB-PE/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A advocacia pernambucana decide, nesta terça-feira (6), os seis representantes da classe que comporão a lista sêxtupla para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), pelo Quinto Constitucional. A votação será realizada exclusivamente de forma on-line, no horário das 9h às 17h, por meio do portal oficial www.quinto2026oabpe.org.br.

Cada advogado e advogada adimplente com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo. A participação no pleito é facultativa e obedece às diretrizes fixadas pelo Edital nº 001/2026 e pela Resolução nº 119/2026.

Próximas etapas do processo

O certame é conduzido pela Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, sob a presidência do advogado Bruno Baptista. De acordo com a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a iniciativa visa garantir amplo acesso e participação direta da classe com base nos princípios de transparência e igualdade de condições.

Após a apuração das urnas virtuais no dia 6 de outubro, a OAB-PE formalizará a lista sêxtupla e a encaminhará ao TJPE. Cabe então ao pleno do Tribunal reduzila a uma lista tríplice, a ser entregue à governadora de Pernambuco, a quem compete fazer a nomeação final do novo membro do Poder Judiciário estadual.

Candidatos e candidatas que concorrem à lista sêxtupla:

Alexandre Soares Bartilotti

André Luiz Barrêtto Canuto

Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho

Cristiano da Fonte Neves

Diana Patrícia Câmara do Espírito Santo

Eliel Gomes

Fernanda Gonçalves Braga

Henrique Costa da Veiga Seixas

Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro

Janduir Henrique de Andrade

Janielly Nunes e Silva

Jorge Wellington Lima de Matos

Jules Rimet Oliveira de Senna

Karenina Diniz Moreno

Leonardo Moreira Santos

Leonardo Oliveira Silva

Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Auto

Ricardo Costa Pinto

Leia também

A dignidade de quem sustenta a defesa
opinião

A dignidade de quem sustenta a defesa
Governo de Pernambuco, TJPE e OAB-PE formalizam implantação da advocacia dativa no Estado
Justiça

Governo de Pernambuco, TJPE e OAB-PE formalizam implantação da advocacia dativa no Estado

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.