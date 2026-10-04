Eleição para o Quinto Constitucional do TJPE ocorrem nesta terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cada advogado e advogada adimplente com a OAB-Pernambuco e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A advocacia pernambucana decide, nesta terça-feira (6), os seis representantes da classe que comporão a lista sêxtupla para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), pelo Quinto Constitucional. A votação será realizada exclusivamente de forma on-line, no horário das 9h às 17h, por meio do portal oficial www.quinto2026oabpe.org.br.

Cada advogado e advogada adimplente com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo. A participação no pleito é facultativa e obedece às diretrizes fixadas pelo Edital nº 001/2026 e pela Resolução nº 119/2026.

Próximas etapas do processo

O certame é conduzido pela Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, sob a presidência do advogado Bruno Baptista. De acordo com a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a iniciativa visa garantir amplo acesso e participação direta da classe com base nos princípios de transparência e igualdade de condições.

Após a apuração das urnas virtuais no dia 6 de outubro, a OAB-PE formalizará a lista sêxtupla e a encaminhará ao TJPE. Cabe então ao pleno do Tribunal reduzila a uma lista tríplice, a ser entregue à governadora de Pernambuco, a quem compete fazer a nomeação final do novo membro do Poder Judiciário estadual.

Candidatos e candidatas que concorrem à lista sêxtupla:



Alexandre Soares Bartilotti

André Luiz Barrêtto Canuto

Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho

Cristiano da Fonte Neves

Diana Patrícia Câmara do Espírito Santo

Eliel Gomes

Fernanda Gonçalves Braga

Henrique Costa da Veiga Seixas

Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro

Janduir Henrique de Andrade

Janielly Nunes e Silva

Jorge Wellington Lima de Matos

Jules Rimet Oliveira de Senna

Karenina Diniz Moreno

Leonardo Moreira Santos

Leonardo Oliveira Silva

Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Auto

Ricardo Costa Pinto