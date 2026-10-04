Eleição para o Quinto Constitucional do TJPE ocorrem nesta terça-feira
Cada advogado e advogada adimplente com a OAB-Pernambuco e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo
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A advocacia pernambucana decide, nesta terça-feira (6), os seis representantes da classe que comporão a lista sêxtupla para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), pelo Quinto Constitucional. A votação será realizada exclusivamente de forma on-line, no horário das 9h às 17h, por meio do portal oficial www.quinto2026oabpe.org.br.
Cada advogado e advogada adimplente com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) e apto a votar poderá assinalar até seis nomes entre os 18 postulantes ao cargo. A participação no pleito é facultativa e obedece às diretrizes fixadas pelo Edital nº 001/2026 e pela Resolução nº 119/2026.
Próximas etapas do processo
O certame é conduzido pela Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, sob a presidência do advogado Bruno Baptista. De acordo com a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a iniciativa visa garantir amplo acesso e participação direta da classe com base nos princípios de transparência e igualdade de condições.
Após a apuração das urnas virtuais no dia 6 de outubro, a OAB-PE formalizará a lista sêxtupla e a encaminhará ao TJPE. Cabe então ao pleno do Tribunal reduzila a uma lista tríplice, a ser entregue à governadora de Pernambuco, a quem compete fazer a nomeação final do novo membro do Poder Judiciário estadual.
Candidatos e candidatas que concorrem à lista sêxtupla:
Alexandre Soares Bartilotti
André Luiz Barrêtto Canuto
Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho
Cristiano da Fonte Neves
Diana Patrícia Câmara do Espírito Santo
Eliel Gomes
Fernanda Gonçalves Braga
Henrique Costa da Veiga Seixas
Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro
Janduir Henrique de Andrade
Janielly Nunes e Silva
Jorge Wellington Lima de Matos
Jules Rimet Oliveira de Senna
Karenina Diniz Moreno
Leonardo Moreira Santos
Leonardo Oliveira Silva
Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Auto
Ricardo Costa Pinto