Edson Fachin: precisamos superar obstáculos e encontrar soluções para temas relevantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Presidente do STF também elogiou a atuação da Justiça Eleitoral e destacou o papel das instituições na garantia do processo democrático

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse neste domingo, 4, que os eleitores precisam "superar obstáculos" ir às urnas para votar em candidatos que acreditam serem capazes de propor soluções para temas "relevantes" em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

"Precisamos superar obstáculos e encontrar soluções importantes para temas relevantes na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e tudo isso contando com o poder judiciário", afirmou há pouco a jornalistas logo depois de votar.

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Fachin afirmou ainda que as eleições representam a principal fonte de legitimidade dos representantes escolhidos pela população e classificou o dia da votação como um momento de exercício da soberania popular. Segundo ele, o resultado das urnas confere legitimidade aos eleitos e deve ser respeitado por toda a sociedade.

O presidente do STF também elogiou a atuação da Justiça Eleitoral e destacou o papel das instituições na garantia do processo democrático. "O dia de hoje é o exercício da soberania popular para que essa legitimidade aos representantes que serão eleitos pelo voto seja coroada pela manifestação do povo brasileiro", afirmou.

Ao final, ele afirmou que tanto os representantes escolhidos nas urnas quanto os votos depositados pelos brasileiros merecem respeito, independentemente do resultado da eleição.

