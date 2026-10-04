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Política | Notícia

Edson Fachin: precisamos superar obstáculos e encontrar soluções para temas relevantes

Presidente do STF também elogiou a atuação da Justiça Eleitoral e destacou o papel das instituições na garantia do processo democrático

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/10/2026 às 13:23
Para Edson Fachin, o resultado das urnas confere legitimidade aos eleitos e deve ser respeitado por toda a sociedade
Para Edson Fachin, o resultado das urnas confere legitimidade aos eleitos e deve ser respeitado por toda a sociedade - Alejandro Zambrana/STF

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse neste domingo, 4, que os eleitores precisam "superar obstáculos" ir às urnas para votar em candidatos que acreditam serem capazes de propor soluções para temas "relevantes" em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

"Precisamos superar obstáculos e encontrar soluções importantes para temas relevantes na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e tudo isso contando com o poder judiciário", afirmou há pouco a jornalistas logo depois de votar.

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Fachin afirmou ainda que as eleições representam a principal fonte de legitimidade dos representantes escolhidos pela população e classificou o dia da votação como um momento de exercício da soberania popular. Segundo ele, o resultado das urnas confere legitimidade aos eleitos e deve ser respeitado por toda a sociedade.

O presidente do STF também elogiou a atuação da Justiça Eleitoral e destacou o papel das instituições na garantia do processo democrático. "O dia de hoje é o exercício da soberania popular para que essa legitimidade aos representantes que serão eleitos pelo voto seja coroada pela manifestação do povo brasileiro", afirmou.

Ao final, ele afirmou que tanto os representantes escolhidos nas urnas quanto os votos depositados pelos brasileiros merecem respeito, independentemente do resultado da eleição.

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