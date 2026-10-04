Deputados federais eleitos no Rio Grande do Norte: veja lista e votação de 2026
Rio Grande do Norte define neste domingo (4) os oito parlamentares que formarão a bancada federal; confira os nomes eleitos e os votos recebidos
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Os eleitores do Rio Grande do Norte definiram neste domingo (4) os oito deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados durante a próxima legislatura.
Após a totalização dos votos das Eleições 2026, a relação dos eleitos pode ser conferida junto com a votação individual obtida por cada candidato.
Qual o papel de um deputado federal?
Os deputados federais representam a população no Congresso Nacional, participam da elaboração das leis e fiscalizam a atuação do governo federal. Também atuam na discussão e votação do orçamento público e podem apresentar emendas parlamentares.
Deputados federais do Rio Grande do Norte
O Rio Grande do Norte elege oito deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
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Confira a lista de deputados federais eleitos no Rio Grande do Norte
- Natália Bonavides (PT) - 215.509 votos
- Nina (PL) - 185.248 votos
- Benes Leocádio (União) - 171.396 votos
- Sargento Gonçalves (PL) - 154.073 votos
- General Girão (PL) - 133.258 votos
- Dr. Bernardo (PV) - 130.835 votos
- João Maia (PP) - 123.040 votos
- Thabata Pimenta (PV) - 32.743 votos