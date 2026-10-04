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Política | Notícia

Deputados federais eleitos no Ceará: confira os nomes e a votação

O Ceará definiu neste domingo (4) os 22 deputados federais que representarão o estado no Congresso; veja a lista final dos eleitos e os votos

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:19 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:52
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Os eleitores do Ceará escolheram neste domingo (4) os 22 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. 

Com a totalização dos votos, é possível conferir os candidatos que conquistaram uma das vagas destinadas ao Ceará e o número de votos obtido por cada parlamentar eleito.

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Qual a função do deputado federal?

Os deputados federais atuam na elaboração de leis e na fiscalização das ações do governo federal. Também participam das discussões e votações sobre o orçamento público, além de poderem apresentar emendas parlamentares para destinar recursos.

Deputados federais do Ceará

O Ceará elege 22 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

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Exemplo: se um partido conquistar cinco cadeiras, serão eleitos os cinco candidatos mais votados daquela legenda que cumprirem os requisitos legais — mesmo que candidatos de outros partidos tenham recebido mais votos individualmente.

Confira a lista de deputados federais eleitos no Ceará

  • André Fernandes (PL) - 684.372 votos
  • Tainah Marinho (PSB) - 265.585 votos
  • Yury do Paredão (MDB) - 261.291 votos
  • Giordanna Mano (PRD) - 235.848 votos
  • Domingos Neto (PSD) - 180.434 votos
  • Robério Monteiro (PSB) - 165.876 votos
  • Moses Rodrigues (União) - 141.205 votos
  • Fernando Santana (PT) - 129.248 votos
  • Idilvan (PSB) - 127.140 votos
  • Dr. Acilon (PSB) - 125.161 votos
  • Matheus Noronha (PL) - 123.990 votos
  • Fernanda Pessoal (PSD) - 122.963 votos
  • Célio Studart (PSD) - 122.415 votos
  • Danilo Forte (PP) - 119.862 votos
  • Raimundo Martins (PT) - 115.424 votos
  • Erika Amorim (Republicanos) - 109.025 votos
  • AJ Albuquerque (PP) - 105.259 votos
  • Nenen Coelho (MDB) - 98.831 votos
  • Luisa Cela (PT) - 93.321 votos
  • Dr. Jaziel (PL) - 64.870 votos
  • Emanuel Acrizio (Solidariedade) - 57.192 votos
  • Carmelo Neto (PL) - 56.068 votos

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