Deputados federais eleitos em Pernambuco: confira lista e votação nas Eleições 2026
Pernambuco elegeu 25 representantes para a Câmara dos Deputados nas Eleições 2026; veja quantos votos cada parlamentar eleito recebeu
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Os eleitores de Pernambuco definiram neste domingo (4) os 25 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados durante a próxima legislatura.
Com a apuração e a totalização dos votos das Eleições 2026, é possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida por cada um. O resultado corresponde às vagas destinadas a Pernambuco na Câmara dos Deputados.
Qual a função de um deputado federal?
Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados e têm como principais atribuições legislar e fiscalizar. Eles podem apresentar projetos de lei, discutir e votar propostas, participar de comissões e analisar matérias encaminhadas pelo Executivo.
Também cabe aos parlamentares discutir e votar o Orçamento da União e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Por meio das emendas parlamentares, deputados podem indicar verbas para ações e projetos em estados e municípios.
Quantos deputados Pernambuco elege?
Pernambuco elege 25 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de deputados federais eleitos em Pernambuco
- PEDRO CAMPOS (PSB), 261.555 votos (4,97%), reeleito
- JONES MANOEL (PSOL), 249.077 votos (4,73%)
- ANDERSON FERREIRA (PL), 185.429 votos (3,52%)
- MARCELO GOUVEIA (Podemos), 183.124 votos (3,48%)
- JULIANA DE CHAPARRAL (União), 183.089 votos (3,48%)
- SILVIO COSTA FILHO (Republicanos), 170.859 votos (3,24%), reeleito
- GILSON MACHADO (Podemos), 156.754 votos (2,98%)
- FELIPE CARRERAS (PSB), 148.971 votos (2,83%), reeleito
- LULA DA FONTE (PP), 147.913 votos (2,81%), reeleito
- ROSA AMORIM (PT), 144.101 votos (2,74%)
- CARLOS VERAS (PT), 133.118 votos (2,53%), reeleito
- FERNANDO FILHO (União), 124.147 votos (2,36%), reeleito
- GABRIEL PORTO (PSB), 114.860 votos (2,18%)
- FERNANDO MONTEIRO (PSD), 113.844 votos (2,16%), reeleito
- EDUARDO MOURA (Novo), 113.482 votos (2,16%)
- CLARISSA TÉRCIO (PP), 110.608 votos (2,10%), reeleita
- IZA ARRUDA (MDB), 103.758 votos (1,97%), reeleita
- ELIANE SOARES (PSB), 102.396 votos (1,94%)
- GUILHERME UCHOA JUNIOR (PSD), 98.569 votos (1,87%), reeleito
- WALDEMAR OLIVEIRA (Avante), 97.152 votos (1,85%), reeleito
- AUGUSTO COUTINHO (Republicanos), 94.737 votos (1,80%), reeleito
- CLODOALDO MAGALHÃES (PV), 92.229 votos (1,75%), reeleito
- THIAGO MEDINA (PL), 88.354 votos (1,68%)
- LIANA CIRNE (PT), 85.039 votos (1,61%)
- RICARDO TEOBALDO (Podemos), 59.951 votos (1,14%)