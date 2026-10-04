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Política | Notícia

Coligações de Raquel Lyra e João Campos trocam acusações de crimes eleitorais durante votação em Pernambuco

Campanhas dos candidatos denunciam suspeitas de boca de urna, compra de votos e propaganda irregular; casos foram levados à Justiça Eleitoral

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 16:29
Operação Eleições 2026 em Pernambuco
Operação Eleições 2026 em Pernambuco - SDS/DIVULGAÇÃO

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As duas principais coligações que disputam a eleição em Pernambuco apresentaram, neste domingo (4), denúncias de supostos crimes eleitorais à Justiça Eleitoral.

A Frente Popular de Pernambuco, que apoia a candidatura de João Campos (PSB), acusou adversários de possível compra de votos, boca de urna e distribuição irregular de materiais em diferentes cidades do estado.

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Já a Coligação Pernambuco de Coração, ligada à candidatura de Raquel Lyra, apresentou representação contra a Frente Popular por suposta boca de urna e propaganda irregular no Recife.

Segundo a Frente Popular, as denúncias alcançam mais de 20 municípios e incluem casos de possível compra de votos e distribuição de camisas.

Em Camaragibe, no Grande Recife, a coligação afirma ter identificado vídeos e áudios compartilhados por aplicativos de mensagens nos quais a candidatura de Raquel Lyra ao Governo de Pernambuco seria mencionada. Segundo a denúncia, eleitores receberiam R$ 100 e utilizariam camisas roxas em troca.

Em Arcoverde, no Sertão, a Frente Popular diz ter registrado em vídeo um homem distribuindo camisas roxas. A coligação também informou que uma pessoa teria sido detida por suspeita de prática de boca de urna no município.

A campanha também apresentou à Justiça Eleitoral questionamentos sobre a atuação da Polícia Militar durante abordagens nas ruas neste domingo. Segundo a Frente Popular, as ações teriam se concentrado em pessoas que utilizavam camisas amarelas ou vermelhas, associadas às campanhas de João Campos e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Acusações contra a Frente Popular

Também neste domingo, a Coligação Pernambuco de Coração apresentou uma representação ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) contra a Frente Popular. Segundo a campanha, fotografias e vídeos mostram grupos com camisetas amarelas próximos a locais de votação no Recife, além de distribuição de material, santinhos espalhados pelas vias, bandeiras e estruturas de propaganda eleitoral.

A coligação afirma ter reunido mais de 100 fotos e vídeos e pediu à Justiça Eleitoral a fiscalização dos locais, a apreensão de materiais, a identificação dos envolvidos e a atuação das forças de segurança. Também solicitou que João Campos e Carlos Costa sejam notificados para interromper eventuais práticas consideradas irregulares. O material também foi encaminhado à Polícia Federal.

A representação apresentada pela coligação também relaciona as denúncias à operação policial questionada pela Frente Popular na véspera da eleição.

A pedido da campanha de João Campos, o TRE-PE proibiu a Polícia Militar de realizar a Operação Saturação, que é deflagrada em pontos estratégicos para inibir crimes, como homicídios e roubos. A coligação alegou que operações policiais, bloqueios e abordagens poderiam provocar "retenções" e "constrangimentos" ao deslocamento dos eleitores e ao acesso aos locais de votação.

A operação, no entanto, seria concluída às 7h deste domingo, antes do início da votação. A Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que o policiamento que está nas ruas faz parte do esquema de reforço para as eleições - como ocorre a cada dois anos. 

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