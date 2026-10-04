Candidato a governador, Ivan Moraes vota no Recife e afirma: "a gente não precisa trocar seis por meia dúzia"

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Candidato ao Governo de Pernambuco votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Vera Cruz, nas Graças, acompanhado da família

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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL), da Coligação Frente Pernambuco de Luta (Federação PSOL/REDE e PCB), votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Vera Cruz, no bairro das Graças, no Recife.

Ivan chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai. Também estiveram no colégio o candidato ao Senado pela chapa, Paulo Rubem (REDE), a candidata a vice-governadora, Alice Gabino, e os candidatos a deputado Ricardo Gadêlha (REDE), Mari Lessa e Daniel Valença (PSOL).

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“A expectativa é a melhor possível. Eu fui muito bem nos debates, as pessoas compreenderam que não são obrigadas a manter o revezamento de herdeiros no Palácio do Campo das Princesas. Tenho certeza absoluta que o resultado das eleições neste primeiro turno vai ser surpreendente para Pernambuco. A gente certamente vai ter uma surpresa. A gente não precisa trocar seis por meia dúzia. As pessoas já compreenderam que existe alternativa a esse revezamento”, afirmou Ivan.

Sobre a disputa nacional, ele defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Para o Brasil, não. O Brasil vai reeleger Lula no primeiro turno. Não é surpreendente, é a necessidade democrática que todo mundo tem agora".

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