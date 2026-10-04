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Política | Notícia

Candidato a governador, Ivan Moraes vota no Recife e afirma: "a gente não precisa trocar seis por meia dúzia"

Candidato ao Governo de Pernambuco votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Vera Cruz, nas Graças, acompanhado da família

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 10:46 | Atualizado em 04/10/2026 às 10:50
Ivan Moraes (PSOL) vota no Recife acompanhado da família
Ivan Moraes (PSOL) vota no Recife acompanhado da família - Ingrid Veloso/Equipe Ivan Moraes

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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL), da Coligação Frente Pernambuco de Luta (Federação PSOL/REDE e PCB), votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Vera Cruz, no bairro das Graças, no Recife.

Ivan chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai. Também estiveram no colégio o candidato ao Senado pela chapa, Paulo Rubem (REDE), a candidata a vice-governadora, Alice Gabino, e os candidatos a deputado Ricardo Gadêlha (REDE), Mari Lessa e Daniel Valença (PSOL).

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“A expectativa é a melhor possível. Eu fui muito bem nos debates, as pessoas compreenderam que não são obrigadas a manter o revezamento de herdeiros no Palácio do Campo das Princesas. Tenho certeza absoluta que o resultado das eleições neste primeiro turno vai ser surpreendente para Pernambuco. A gente certamente vai ter uma surpresa. A gente não precisa trocar seis por meia dúzia. As pessoas já compreenderam que existe alternativa a esse revezamento”, afirmou Ivan.

Sobre a disputa nacional, ele defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Para o Brasil, não. O Brasil vai reeleger Lula no primeiro turno. Não é surpreendente, é a necessidade democrática que todo mundo tem agora".

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