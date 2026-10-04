Bancada federal de Pernambuco terá renovação de 48% e o dobro de mulheres

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Dos 25 deputados eleitos, 12 são novos em relação a 2022. Jones Manoel conquista a primeira cadeira do PSOL no estado, e representação feminina dobra

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A bancada federal de Pernambuco terá uma renovação de 48% e o dobro de mulheres na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Dos 25 parlamentares eleitos neste domingo (4), 12 não integravam a bancada escolhida há quatro anos. A representação feminina passará de três para seis deputadas, ampliando a participação das mulheres de 12% para 24% das cadeiras. A eleição também foi marcada pela chegada de Jones Manoel à Câmara, garantindo ao PSOL sua primeira vaga na bancada pernambucana.

A renovação foi ligeiramente superior à registrada em 2022, quando 14 deputados conseguiram a reeleição e 11 cadeiras mudaram de mãos, o equivalente a 44% do total. Desta vez, 13 parlamentares foram novamente eleitos, enquanto os outros 12 não integravam a bancada escolhida na eleição anterior.

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Reeleito pelo PSB com 261.555 votos, Pedro Campos conquistou a maior votação para deputado federal em Pernambuco - JC Imagem

Pedro Campos (PSB) conquistou a maior votação para deputado federal em Pernambuco, com 261.555 votos. Jones Manoel (PSOL) ficou em segundo lugar, com 249.077. Anderson Ferreira (PL), com 185.429 votos, Marcelo Gouveia (Podemos), com 183.124, e Juliana de Chaparral (União Brasil), com 183.089, completam a relação dos cinco candidatos mais votados.

Jones Manoel garante cadeira inédita ao PSOL

Jones Manoel participou do videocast Cena Política, do JC Play - Severino Soares/Jc Imagens

A eleição de Jones Manoel representa um marco para o PSOL em Pernambuco. Pela primeira vez, o partido terá um representante do estado na Câmara dos Deputados. O historiador e comunicador recebeu 249.077 votos, equivalentes a 4,73% dos votos válidos, e conquistou a segunda maior votação nominal para o cargo.

Nascido e criado na favela da Borborema, no Recife, Jones começou a trabalhar ainda adolescente, vendendo jornais nas ruas. Formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também concluiu o mestrado em Serviço Social, ganhou projeção nacional produzindo conteúdo político na internet, especialmente sobre marxismo, desigualdade social e história brasileira.

Militante comunista, disputou o Governo de Pernambuco pelo PCB em 2022, quando recebeu 33.931 votos. Posteriormente, passou a integrar o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e se filiou ao PSOL para concorrer à Câmara dos Deputados em 2026.

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram durante a campanha, Jones utilizou as redes sociais para divulgar suas propostas e mobilizar apoiadores. A candidatura também arrecadou mais de R$ 600 mil em doações.

Entre suas principais bandeiras estavam o fim da escala de trabalho 6x1, com redução da jornada para 30 horas semanais, e a criação de um teto de 10% ao ano para os juros de financiamentos. Ele também defendeu a tarifa zero no transporte público, recursos federais para o deslocamento de estudantes universitários entre municípios e a ampliação dos investimentos em saúde e educação.

Em Pernambuco, posicionou-se contra a privatização do Metrô do Recife e defendeu a reversão das concessões dos serviços da Compesa. Outra proposta apresentada durante a campanha foi a realização de plenárias regionais para que a população participe das decisões sobre a destinação das emendas parlamentares.

A eleição marca a chegada de Jones ao Congresso Nacional depois de uma trajetória construída na militância política, na educação popular e nas plataformas digitais.

Bancada feminina dobra de tamanho

A nova bancada pernambucana terá seis mulheres, contra três eleitas em 2022. A representação feminina passará a ocupar quase um quarto das 25 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

As eleitas são Juliana de Chaparral (União Brasil), Rosa Amorim (PT), Clarissa Tércio (PP), Iza Arruda (MDB), Eliana Soares (PSB) e Liana Cirne (PT). Clarissa e Iza conquistaram a reeleição, enquanto as outras quatro não integravam a bancada eleita em 2022.

Rosa Amorim deixará a Assembleia Legislativa de Pernambuco para assumir uma cadeira na Câmara. Juliana de Chaparral, por sua vez, conquistou 183.089 votos, ficando entre os cinco candidatos com as maiores votações nominais do estado.

Apesar do avanço, os homens continuarão ocupando a maioria das vagas. Serão 19 deputados e seis deputadas na legislatura que começa em fevereiro de 2027.

Quase metade da bancada será renovada

Além de Jones Manoel, os outros 11 nomes que não integravam a bancada eleita em 2022 são Anderson Ferreira, Marcelo Gouveia, Juliana de Chaparral, Gilson Machado, Rosa Amorim, Gabriel Porto, Eduardo Moura, Eliana Soares, Thiago Medina, Liana Cirne e Ricardo Teobaldo.

A renovação não significa, entretanto, que todos sejam estreantes na política ou na Câmara dos Deputados. Anderson Ferreira e Ricardo Teobaldo já exerceram mandatos federais, enquanto Rosa Amorim foi eleita deputada estadual em 2022.

Entre os 13 deputados que também foram eleitos há quatro anos estão Pedro Campos, Sílvio Costa Filho, Felipe Carreras, Lula da Fonte, Carlos Veras, Fernando Filho, Fernando Monteiro, Clarissa Tércio, Iza Arruda, Guilherme Uchoa Júnior, Waldemar Oliveira, Augusto Coutinho e Clodoaldo Magalhães.

PSB terá a maior bancada

O PSB terá quatro representantes na Câmara dos Deputados: Pedro Campos, Felipe Carreras, Gabriel Porto e Eliana Soares. Na eleição de 2022, a legenda havia conquistado cinco cadeiras.

O PT ampliou sua representação de um para três deputados, com a reeleição de Carlos Veras e a chegada de Rosa Amorim e Liana Cirne. O Podemos também conquistou três vagas, com Marcelo Gouveia, Gilson Machado e Ricardo Teobaldo. O partido não havia elegido representantes por Pernambuco em 2022.

PL, União Brasil, Republicanos, PP e PSD terão dois deputados cada. PSOL, Novo, MDB, Avante e PV completam a bancada, com uma cadeira por legenda.

As mudanças também refletem as migrações partidárias ocorridas ao longo dos últimos quatro anos. Fernando Monteiro, eleito pelo PP em 2022, conquistou o novo mandato pelo PSD. Guilherme Uchoa Júnior, anteriormente filiado ao PSB, também foi eleito pelo PSD.

Com quase metade dos integrantes renovada, a representação feminina duplicada e a chegada de partidos que não tinham representantes na bancada anterior, Pernambuco terá uma nova composição parlamentar a partir de 1º de fevereiro de 2027. Os eleitos exercerão mandato até janeiro de 2031.

Veja a lista de deputados federais eleitos em Pernambuco

Pedro Campos (PSB) - 261.555

Jones Manoel (PSOL) - 249.077

Anderson Ferreira (PL) - 185.429

Marcelo Gouveia (Podemos) - 183.124

Juliana de Chaparral (União) - 183.089

Sílvio Costa Filho (Republicanos) - 170.859

Gilson Machado (Podemos) - 156.754

Felipe Carreras (PSB) - 148.971

Lula da Fonte (PP) - 147.913

Rosa Amorim (PT) - 144.101

Carlos Veras (PT) - 133.118

Fernando Filho (União) - 124.147

Gabriel Porto (PSB) - 114.860

Fernando Monteiro (PSD) - 113.844

Eduardo Moura (Novo) - 113. 482

Clarissa Tércio (PP) - 110.608

Iza Arruda (MDB) - 103.758

Eliana Soares (PSB) - 102.396

Guilherme Uchoa Júnior (PSD) - 98.569

Waldemar Oliveira (Avante) - 97.152

Augusto Coutinho (Republicanos) - 94.737

Clodoaldo Magalhães (PV) - 92.229

Thiago Medina (PL) - 88.354

Liana Cirne (PT) - 85.039

Ricardo Teobaldo (Podemos) - 59.951