Após derrota, João Campos diz ter ligado para Raquel Lyra para parabenizá-la por vitória em Pernambuco
Com o fim da disputa estadual, o presidente do PSB disse que prioridade agora é atuar pela reeleição de Lula no segundo turno da disputa presidencial
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Derrotado por Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), na noite deste domingo (4), disse ter conversado com a governadora, agora reeleita, para parabenizá-la pela vitória na disputa. O socialista discursou no Hotel Luzeiros, no Pina, na Zona Sul do Recife, e tratou a candidatura como parte de uma trajetória que, segundo ele, ainda está em construção.
“Eu tive a oportunidade de telefonar para a governadora Raquel Lyra. Saudar pelo resultado da eleição. Desejar sorte na sua caminhada e sucesso nessa próxima caminhada à frente de Pernambuco. A eleição se ganha e se perde. O importante é nunca perder a coerência”, discursou.
O socialista disse ainda que a derrota não encerra sua atuação política e resumiu o momento como uma etapa de uma caminhada. “A semente foi plantada e, de minha parte, nem desistirei do Brasil, nem de Pernambuco”, declarou.
A disputa pelo Governo de Pernambuco foi a primeira derrota eleitoral de João Campos. Depois de ser eleito deputado federal e duas vezes prefeito do Recife, com a reeleição em 2024 que teve 78,11% dos votos válidos, o socialista buscava ampliar para o Estado a força política construída na cidade.
O socialista também agradeceu os mais de 2,2 milhões de votos recebidos na disputa e classificou o desempenho como histórico para uma candidatura de oposição. Segundo João, foi a maior votação em primeiro turno de uma candidatura de oposição em Pernambuco nos últimos 28 anos.
Agora, João deverá concentrar parte da atuação na política nacional, como presidente do PSB. No discurso após a derrota, ele afirmou que a prioridade imediata será trabalhar pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará o 2º Turno.
"Enquanto dirigente nacional, presidente do partido, amanhã ou terça-feira eu estarei em Brasília conversando com a coordenação do presidente. Todo o nosso esforço da senadora Tereza, senador Humberto, senadora Marília, para poder construir a reeleição do presidente Lula", discursou.
Vitória de Humberto e Marília
João ainda destacou os resultados obtidos pela chapa da Frente Popular nas eleições para o Senado. Humberto Costa (PT) foi reeleito, enquanto Marília Arraes (PDT) conquistou a segunda vaga em disputa.
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O socialista considerou que a eleição dos dois candidatos como um resultado importante para o campo político ligado a Lula e afirmou que Pernambuco teve um desempenho diferente do observado em outros estados.
"Quero aqui agradecer ao senador Humberto Costa, senadora Marília. Parabenizar pela votação, a gente talvez tenha conseguido uma marca de ser a única candidatura de oposição que na frente elege as duas candidaturas ao Senado, Marília e Humberto, da base democrática e progressista do presidente Lula. Num momento adverso da vida democrática brasileira, onde a gente vê uma onda da extrema direita tendo um resultado relevante nas urnas do Brasil", falou.
“Pernambuco fez o dever de casa”, afirmou João. Segundo ele, a eleição de Humberto e Marília mostrou a força do grupo que sustentou sua candidatura ao Governo de Pernambuco.