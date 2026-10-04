fechar
Política | Notícia

Alepe terá renovação de 41% dos deputados em 2027; confira a lista dos 49 eleitos

Quatro em cada dez deputados eleitos são novos em relação a 2022. PSD e PSB terão as maiores bancadas da Alepe, com nove cadeiras cada

Por Adriana Guarda Publicado em 04/10/2026 às 23:25
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco - Divulgação/Alepe

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) terá uma renovação de 41% na próxima legislatura, de 2027 a 2030. Dos 49 deputados estaduais eleitos neste domingo (4), 20 não integravam a bancada escolhida há quatro anos. Isso significa que, de cada dez parlamentares eleitos, quatro são novos e seis conseguiram renovar seus mandatos. Além da mudança de nomes, as urnas provocaram uma redistribuição das forças partidárias, com o crescimento das legendas que apoiaram a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), eleita no 1º turno com mais de 53% dos votos. 

A renovação foi menor do que a registrada nas eleições de 2022, quando chegou a 51%. Naquela disputa, apenas 24 deputados conseguiram renovar seus mandatos, enquanto as outras 25 cadeiras ficaram com novos integrantes ou ex-parlamentares que retornaram à Assembleia. Desta vez, 29 dos eleitos há quatro anos conquistaram novamente uma vaga, embora alguns tenham mudado de partido.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A renovação, entretanto, não significa a chegada de 20 estreantes à política. Entre os novos integrantes da bancada estão políticos experientes, como André Ferreira (PL), Maria Arraes (PSB) e Sebastião Oliveira (Avante), que já exerceram mandatos na Câmara dos Deputados, além de Roberta Arraes (PP), que retorna à Assembleia Legislativa.

A maior votação entre os deputados estaduais ficou com Dani Portela (PT), que recebeu 146.123 votos. Eleita pelo PSOL em 2022, quando obteve 38.215 votos, a parlamentar quase quadruplicou sua votação e conquistou a primeira colocação. Gilson Machado Filho (Podemos), com 132.322 votos, e André Ferreira (PL), com 118.868, completam a lista dos três mais votados.

PSD cresce e divide liderança com o PSB

A principal mudança na distribuição das cadeiras ocorreu no PSD, partido da governadora Raquel Lyra. A legenda, que não havia elegido deputados estaduais em Pernambuco em 2022, conquistou nove vagas e dividirá com o PSB, de João Campos, a condição de maior bancada da Assembleia.

O PSB, por sua vez, perdeu quatro cadeiras em comparação com a eleição anterior, quando havia elegido 13 representantes na composição definitiva da bancada. Apesar da redução, manteve uma posição de destaque no Legislativo estadual.

Outro partido que avançou foi o Podemos, que saiu de nenhuma cadeira em 2022 para seis na nova composição. O PP terá sete deputados, um a menos que na eleição anterior. Já o PT aumentou sua representação de três para cinco parlamentares.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre as maiores perdas estão as do União Brasil, que passou de cinco para apenas um deputado, e as do Solidariedade, que perdeu as quatro cadeiras conquistadas em 2022. O PSDB, que havia elegido três representantes, também ficará sem bancada. O PL reduziu sua representação de cinco para três deputados.

Parte dessas mudanças, entretanto, é resultado da migração de parlamentares entre legendas. Por isso, o crescimento de determinados partidos não representa, necessariamente, a chegada de novos políticos à Assembleia.

Aliados de Raquel ficam a uma cadeira da maioria

A nova composição da Alepe também aponta para o fortalecimento dos partidos que integraram a coligação de Raquel Lyra na disputa pelo Governo de Pernambuco. Juntos, PSD, PP, Podemos, União Brasil e Avante elegeram 24 deputados estaduais, ficando a apenas uma cadeira da maioria absoluta da Casa, formada por 25 parlamentares. Durante seu primeiro mandato, a governadora enfrentou vários embates na Alepe - e com o presidente Álvaro Porto (MDB) -, encontrando resistência para aprovar projetos do governo.  

Na eleição de 2022, essas mesmas legendas haviam conquistado 13 cadeiras. O avanço para 24 representa um crescimento de 11 deputados, embora a composição das alianças políticas tenha mudado significativamente ao longo dos últimos quatro anos.

Do outro lado, os partidos que integraram a aliança de João Campos elegeram 21 deputados. O PSB terá nove representantes, seguido pelo PT, com cinco; PV, com três; MDB, com dois; e Republicanos e PCdoB, com um deputado cada.

As quatro cadeiras restantes serão ocupadas por três deputados do PL e um do Novo. Embora não tenha integrado formalmente a coligação da governadora, o Novo declarou apoio à sua reeleição. Se considerada também essa legenda, o campo partidário que apoiou Raquel alcança 25 cadeiras, exatamente a maioria absoluta da Assembleia.

A vantagem numérica, entretanto, não significa que a governadora terá automaticamente o apoio de todos esses parlamentares nas votações. Da mesma forma, deputados eleitos por legendas que apoiaram João Campos poderão integrar a base governista.

O desafio de Raquel será transformar a força partidária conquistada nas urnas em uma maioria capaz de aprovar projetos e assegurar sustentação política ao Executivo. A formação da base parlamentar, a escolha da futura Mesa Diretora e a articulação entre os diferentes grupos políticos serão determinantes para a relação entre o governo e a Assembleia.

Mulheres ampliam participação

A nova composição também apresenta um crescimento da representação feminina. Oito mulheres foram eleitas deputadas estaduais, contra seis na eleição de 2022. A participação feminina passará de 12,2% para 16,3% das cadeiras.

Dani Portela (PT), Lara Santana (PV), Maria Arraes (PSB), Débora Almeida (PSD), Gleide Ângelo (PP), Professora Ivete Caetano (PT), Andréa Medeiros (PSD) e Roberta Arraes (PP) integrarão a próxima legislatura.

Apesar do crescimento, a presença feminina continuará bastante inferior à masculina. Dos 49 deputados eleitos, 41 são homens, o equivalente a 83,7% da Assembleia. Entre os destaques da eleição estão Dani Portela, a mais votada do estado, e Lara Santana, que conquistou a quarta maior votação, com 104.650 votos.

Com a renovação de quatro em cada dez cadeiras, a ampliação da bancada feminina e a redistribuição do poder entre os partidos, a Assembleia que emerge das urnas terá uma configuração diferente da atual. A principal mudança política, porém, está no fortalecimento das legendas ligadas à governadora, que iniciará a próxima legislatura em condições mais favoráveis para negociar sua base de sustentação.

Confira a lista de deputados eleitos em Pernambuco:

  • 1. Dani Portela (PT) - 146.123
    2.Gilson Machado Filho (Podemos) - 132.322
    3.André Ferreira (PL) - 118.868
    4.Lara Santana (PV) - 104.652
    5.Gustavo Gouveia (Podemos) - 88.742
    6.Francismar (PSB) - 81.502
    7.Rodrigo Farias  (PSB) - 79.569
    8.Eriberto Filho (PSB) - 78.070
    9.João Paulo do PT (PT) - 77.550
    10. Maria Arraes (PSB) - 75.888
    11. Pastor Júnior Tércio (PP) - 75.534
    12.Batista Cabral (PSB) - 73.907
    13.Joãozinho Tenório (PSD) - 73.761
    14.Antonio Coelho (União) - 72.372
    15.Antonio Moraes (PSD) - 67.808
    16.Janjão (PSD) - 67.479
    17.Bruno Marques (PSB) - 67.376
    18.Jobson Almeida (Republicanos) - 66.002
    19.Débora Almeida (PSD) - 64.748
    20.João de Nadegi (PV) - 64.476
    21.Aglailson Victor (PSD) - 63.834
  • 22.Gleide Ângelo (PP) - 63.687
    23. Professora Ivete Caetano (PT) - 63.033
    24.Romerinho Jatobá (PSB) - 61.415
    25.Cayo Albino (PSB) - 60.753
    26.Sileno (PSB) - 60.546
    27. France Hacker (PP) - 60.535
    28.Coronel Feitosa (PL) - 58.813
    29.Dannilo Godoy (PP) - 57.153
    30.Kaio Maniçoba (PP) - 56.560
    31.Fábio Aragão (PSD) - 54.768
    32.João Paulo Costa (PT) - 54.256
    33.Álvaro Porto (MDB) - 53.473
    34.Adalto Santos (PP) - 51.540
    35.Joaquim Lira (PV) - 50.770
    36.Jarbas Filho (PSD) - 50.592
  • 37.Abimael Santos (PL) - 50.404
    38. Luciano Duque (Podemos) - 50.096
    39.Vini Castello (PCdoB) - 49.899
    40. Andréa Medeiros (PSD) - 49.263
    41. Emerson Freitas (MDB) - 49.254
    42. Breno Araújo (PT) - 47.722
    43. Roberta Arraes (PP) - 46.552
    44.Zé de Irmã Teca (PSD) - 43.679
  • 45. Fabrízio Ferraz (Podemos) - 42.077
  • 46. Sebastião Oliveira (Avante) - 40.882
  • 47. Wanderson Florêncio (Podemos) - 34.556
  • 48. Jeferson Timóteo (Podemos) - 33.968
  • 49. Renato Antunes (Novo) - 32.200

Fonte: TSE


Leia também

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
ELEIÇÕES 2026

Como chegam os candidatos ao Senado de Pernambuco para a eleição
Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais
Eleições 2026

Eleição para a Câmara define força de Pernambuco no orçamento e nas decisões nacionais

Compartilhe

Tags

Imagem de Adriana Guarda

Adriana Guarda

adrianaguarda@gmail.com

Jornalista profissional com 25 anos de experiência, faz parte da equipe do Jornal do Commercio há 15 anos. É repórter sênior e esceve sobre Economia, Política, Brasil, Cidades, Cultura e reportagens especiais em todas essas áreas.

Siga Adriana Guarda