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Política | Notícia

Alagoas elege 9 deputados federais: confira lista e votação nas Eleições 2026

Alagoas definiu neste domingo (4) os nove deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos recebida

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/10/2026 às 17:18 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:14
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Os eleitores de Alagoas escolheram neste domingo (4) os nove deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. 

Com a totalização dos votos, é possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.

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O que faz um deputado federal

Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.

Alagoas elege quantos deputados?

Alagoas elege nove deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos em Alagoas

  • Alvinho Lira (PP) - 172.628 votos
  • Delegado Fabio Costa (PP) - 165.649 votos
  • Daniel Barbosa (PP) - 101.172 votos
  • Marx Beltrão (União) - 100.705 votos
  • Luciano Amaral (PSD) - 155.915 votos
  • Julia Nunes (PSD) - 71.825 votos
  • Rafael Brito (MDB) - 117.115 votos
  • Isnaldo Bulhões Jr. (MDB) - 112.261 votos
  • Gilvan Barros (PSDB) - 63.061 votos

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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