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Política | Notícia

Simulação de integridade nas urnas será realizada pela 1ª vez na sede do TSE

Urnas eletrônicas do Distrito Federal passam por votação simulada no tribunal, em auditoria feita desde 2002 que compara os votos com o resultado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/10/2026 às 17:48
O primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 4 de outubro
O primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 4 de outubro - Marcelo Camargo/Agência

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A sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu na tarde deste sábado, 3, duas urnas eletrônicas do Distrito Federal, que serão submetidas ao Teste de Integridade nas dependências do TSE. Essa verificação é realizada desde 2002 e consiste em uma votação simulada. A novidade deste ano é a realização de parte da auditoria no próprio Tribunal.

Há votos previamente registrados e, posteriormente, comparados com o resultado produzido pela urna. Ao final do dia, é conferido se os votos inseridos são exatamente os mesmos anteriormente depositados na simulação.

Mais cedo, o TSE realizou a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas responsáveis pela transmissão, pelo recebimento e pela totalização dos resultados. O procedimento confirmou que os programas instalados no Tribunal são os mesmos que foram inspecionados pelas entidades fiscalizadoras, assinados digitalmente e lacrados.

Os códigos-fontes estão abertos desde o dia 2 de outubro de 2025. Eles foram inspecionados pelas entidades fiscalizadoras, assinados digitalmente e lacrados no dia 4 de setembro. Na cerimônia de hoje, como de praxe, também foi emitido o relatório que comprova que nenhum voto foi registrado naquela urna até o momento de sua emissão. É a chamada zerésima.

Durante a cerimônia da manhã foram verificados quatro sistemas: Transportador Web, Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos), Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos) e Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot).

 

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