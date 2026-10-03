Quaest para o Senado em PE: Marília tem 30% dos votos válidos; Humberto, 27%

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Ainda no levantamento, Mendonça Filho aparece com 18% e Eduardo da Fonte, com 15%; na pesquisa espontânea, 39% ainda não citam um candidato

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A candidata Marília Arraes (PDT) aparece com 30% dos votos válidos na disputa pelo Senado em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. Humberto Costa (PT) tem 27%.

Na sequência aparecem Mendonça Filho (PL), com 18%, e Eduardo da Fonte (PP), com 15%. Túlio Gadêlha (PSD) registra 9%, e Carlos Sant'anna (Novo), 1%.

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Neste domingo (4), os eleitores pernambucanos poderão escolher dois candidatos ao Senado. Como duas vagas estão em disputa, serão eleitos os dois candidatos mais votados, sem necessidade de alcançar mais de 50% dos votos válidos.

Confira os números do Senado em Pernambuco, nos votos válidos:

Marília Arraes (PDT): 30%

Humberto Costa (PT): 27%

Mendonça Filho (PL): 18%

Eduardo da Fonte (PP): 15%

Túlio Gadêlha (PSD): 9%

Carlos Sant'anna (Novo): 1%

Gorett Bitu (UP): 0%

Mailson Neto (PCO): 0%

Mariano Macedo (PSTU): 0%

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Samuel Timoteo (UP): 0%

Votos totais

No cenário estimulado com os votos totais, que inclui indecisos e eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, Marília também aparece à frente, com 20%. Na pesquisa anterior, divulgada em 29 de setembro, ela tinha 19%.

Humberto passou de 17% para 18%, enquanto Mendonça avançou de 10% para 12%. Eduardo da Fonte oscilou de 7% para 10%, e Túlio Gadêlha passou de 3% para 6%.

Confira:

Marília Arraes: 20% (eram 19%)

Humberto Costa: 18% (eram 17%)

Mendonça Filho: 12% (eram 10%)

Eduardo da Fonte: 10% (eram 7%)

Túlio Gadêlha: 6% (eram 3%)

Pastor Gilvan Costa: 1% (era 1%)

Carlos Sant'anna: 1% (era 1%)

Demais candidatos: 0%

Indecisos: 12% (eram 23%)

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 19%)

Consolidação do voto



A pesquisa também aponta aumento na consolidação das escolhas para o Senado. Entre os entrevistados, 85% afirmam que a decisão de voto é definitiva, contra 74% no levantamento anterior.

Outros 15% dizem que ainda podem mudar de candidato. Na rodada de 29 de setembro, esse grupo representava 26% dos entrevistados.

Espontânea ainda tem 39% de indecisos

Apesar do aumento na definição do voto, a pesquisa espontânea ainda registra 39% de indecisos. Nessa modalidade, os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos.

O percentual, no entanto, caiu em relação à pesquisa anterior, quando 68% não haviam citado espontaneamente um candidato.

Marília aparece com 14%, seguida por Humberto, com 13%. Mendonça registra 9%, Eduardo da Fonte tem 8% e Túlio Gadêlha, 5%.

Confira os números da pesquisa espontânea:

Marília Arraes: 14% (eram 7%)

Humberto Costa: 13% (eram 8%)

Mendonça Filho: 9% (eram 4%)

Eduardo da Fonte: 8% (era 3%)

Túlio Gadêlha: 5% (era 1%)

Pastor Gilvan Costa: 1% (era 0%)

Demais candidatos: 0%

Indecisos: 39% (eram 68%)

Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 7%)

Como são calculados os votos válidos

Para estimar os votos válidos, a Quaest leva em consideração as intenções de voto registradas na pesquisa e o perfil de comparecimento dos entrevistados. O instituto utiliza o modelo likely voter, que busca identificar os eleitores com maior propensão a comparecer às urnas.

Nas eleições para o Senado, os votos brancos e nulos não são contabilizados para os candidatos. Em 2026, como Pernambuco e os demais estados elegem dois senadores, os dois candidatos que receberem mais votos serão eleitos.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela Globo e ouviu 2.652 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (2) e este sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09665/2026.