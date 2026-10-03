Quaest em Pernambuco: Raquel Lyra tem 52% dos votos válidos; João Campos, 47%
-Levantamento divulgado na véspera da eleição mostra diferença de cinco pontos entre Raquel Lyra e João Campos nos votos válidos
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) aparece com 52% dos votos válidos na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições. O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) registra 47%.
A diferença entre os dois principais candidatos é de cinco pontos percentuais. Os demais nomes que disputam o Palácio do Campo das Princesas aparecem com 0% dos votos válidos no levantamento.
Confira os números:
- Raquel Lyra (PSD): 52%
- João Campos (PSB): 47%
- Ivan Moraes (PSOL): 0%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
- Professora Camila (UP): 0%
- Renan Hallais (Missão): 0%
- Victor Assis (PCO): 0%
A pesquisa foi encomendada pela Globo e é a última rodada da Quaest sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco antes da votação deste domingo (4).
Votos válidos
Para chegar à estimativa dos votos válidos, a Quaest utiliza o modelo chamado de likely voter, que considera, além das intenções de voto declaradas pelos entrevistados, o perfil de comparecimento às urnas.
Com isso, o instituto estima o resultado entre os eleitores com maior propensão a efetivamente votar no domingo. O cálculo é diferente da simples retirada dos votos brancos, nulos e dos eleitores indecisos.
Nas eleições, são considerados válidos os votos dados a candidatos ou partidos. Para vencer a disputa pelo governo no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.
Metodologia
A Quaest entrevistou 2.652 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (2) e este sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi encomendado pela Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09665/2026.