Quaest aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na véspera da eleição
Petista aparece com 46% dos votos válidos, contra 45% do candidato do PL, na última pesquisa do instituto antes do primeiro turno deste domingo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A última pesquisa Quaest antes do primeiro turno colocou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) separados por apenas um ponto percentual na estimativa de votos válidos. O levantamento, divulgado neste sábado (3), véspera da eleição, mostra o presidente e candidato à reeleição com 46% e o senador com 45%.
A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico.
Atrás dos dois principais candidatos, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 3% dos votos válidos cada. Os demais nomes não pontuaram.
Confira:
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Romeu Zema (Novo): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Wilson Grassi (Democrata): 0%
O cálculo dos votos válidos da rodada final utiliza o modelo de likely voter, que leva em consideração, além da intenção declarada, a propensão dos entrevistados a efetivamente comparecer às urnas.
Votos totais
Nos votos totais, que incluem brancos, nulos, indecisos e quem afirma que não pretende votar, Lula registra 40%, ante 39% na pesquisa anterior. Flávio passou de 34% para 38%.
Com isso, a diferença numérica entre os dois nesse cenário caiu de cinco para dois pontos percentuais entre as duas rodadas.
Caiado, Cury e Renan aparecem com 3% cada. Os indecisos passaram de 5% para 3%, enquanto 10% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas, mesmo percentual do levantamento anterior.
Entre os entrevistados que já indicam um candidato, 87% dizem que a decisão é definitiva, enquanto 13% admitem que ainda podem mudar de escolha.
Indecisos caem na pesquisa espontânea
A redução do número de eleitores sem candidato também aparece na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de nomes.
Lula passou de 31% para 35%, enquanto Flávio foi de 27% para 32%. A parcela de indecisos caiu de 31% para 17%.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outras respostas somam 9%, enquanto 7% afirmam que vão votar em branco, nulo ou não pretendem votar.
Segundo turno
A Quaest também simulou uma eventual disputa de segundo turno entre os dois candidatos. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 44%, contra 42% de Lula, mas os dois permanecem tecnicamente empatados considerando a margem de erro.
Na rodada anterior, divulgada em 28 de setembro, ambos tinham 42%.
Entre as duas pesquisas, portanto, Flávio oscilou dois pontos para cima, enquanto Lula permaneceu no mesmo percentual. Brancos, nulos e eleitores que dizem não votar somam 13%, e 1% permanece indeciso.
A pesquisa também mediu para onde tenderiam os votos de candidatos que aparecem atrás de Lula e Flávio no primeiro turno. Entre os eleitores de Renan Santos, 60% indicam Flávio em um eventual segundo turno e 11%, Lula. Entre os de Ronaldo Caiado, são 43% para Flávio e 19% para o petista. No eleitorado de Augusto Cury, os percentuais são de 34% e 23%, respectivamente.
Nos três grupos, uma parcela relevante afirma que votaria em branco, anularia ou não compareceria: 27% entre os eleitores de Renan, 36% entre os de Caiado e 41% entre os de Cury.
Governo tem 49% de desaprovação
A rodada também perguntou aos entrevistados sobre o desempenho do governo Lula. A desaprovação é de 49%, mesmo percentual da pesquisa anterior, enquanto a aprovação passou de 46% para 44%. Outros 7% não souberam ou não responderam.
Quando os entrevistados são convidados a classificar a administração, 42% consideram o governo negativo, ante 41% anteriormente. A avaliação positiva passou de 34% para 33%, e 23% classificam a gestão como regular.
Metodologia
A Quaest ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre sexta-feira (2) e este sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.