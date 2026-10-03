Marília e Humberto têm 29% dos votos válidos para o Senado em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha

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Ainda de acordo com o levantamento, Mendonça Filho aparece com 16% e Eduardo da Fonte, com 14%; na pesquisa espontânea, 46% ainda não citam candidato

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Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem empatados com 29% dos votos válidos na disputa pelo Senado em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno.

Na sequência aparecem Mendonça Filho (PL), com 16%, e Eduardo da Fonte (PP), com 14%. Túlio Gadêlha (PSD) registra 6%, enquanto Carlos Sant'anna (Novo) tem 3%.

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Neste domingo (4), cada eleitor pernambucano poderá votar em dois candidatos ao Senado. Como duas vagas estão em disputa, serão eleitos os dois nomes que receberem mais votos.

Confira os votos válidos:

Marília Arraes (PDT): 29%

Humberto Costa (PT): 29%

Mendonça Filho (PL): 16%

Eduardo da Fonte (PP): 14%

Túlio Gadêlha (PSD): 6%

Carlos Sant'anna (Novo): 3%

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Samuel Timoteo (UP): 1%

Mariano Macedo (PSTU): 1%

Mailson Neto (PCO): 0%

Gorett Bitu (UP): 0%

Votos totais

Na pesquisa estimulada considerando os votos totais das duas escolhas para o Senado, Marília aparece com 21%, ante 19% no levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (1º). Humberto passou de 19% para 20%.

Mendonça permaneceu com 12% e Eduardo da Fonte, com 10%. Túlio oscilou de 5% para 4%.

Confira:

Marília Arraes: 21% (eram 19%)

Humberto Costa: 20% (eram 19%)

Mendonça Filho: 12% (eram 12%)

Eduardo da Fonte: 10% (eram 10%)

Túlio Gadêlha: 4% (eram 5%)

Carlos Sant'anna: 2% (eram 2%)

Pastor Gilvan Costa: 1% (era 1%)

Demais candidatos: 0%

Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 16%)

Indecisos: 14% (eram 13%)

Escolhas para o Senado



O Datafolha também perguntou separadamente aos eleitores sobre a primeira e a segunda escolhas para o Senado.

Na primeira vaga, Marília aparece com 25%, seguida por Humberto, com 21%, Mendonça, com 17%, e Eduardo da Fonte, com 9%.

Na segunda escolha, Humberto registra 20%, Marília tem 16%, Eduardo aparece com 11% e Mendonça, com 6%.

O percentual de indecisos é de 10% na primeira escolha e sobe para 19% quando os entrevistados são questionados sobre o segundo voto.

Espontânea tem 46% de indecisos

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores dizem em quem pretendem votar sem receber uma lista de candidatos, 46% não citaram um nome. Na rodada anterior, o percentual era de 52%.

Marília e Humberto também aparecem empatados nessa modalidade, ambos com 13%. Mendonça tem 7%, Eduardo da Fonte registra 5% e Túlio, 2%.

Confira:

Marília Arraes: 13% (eram 11%)

Humberto Costa: 13% (eram 12%)

Mendonça Filho: 7% (eram 6%)

Eduardo da Fonte: 5% (eram 4%)

Túlio Gadêlha: 2% (era 1%)

Carlos Sant'anna: 1% (era 1%)

Outras respostas: 5% (eram 4%)

Branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%)

Indecisos: 46% (eram 52%)

Votos válidos

O cálculo dos votos válidos deixa de fora os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos.

Na eleição para o Senado, não é necessário obter mais da metade dos votos válidos. Como duas cadeiras por estado estão em disputa em 2026, os dois candidatos mais votados serão eleitos.

Metodologia

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (2) e este sábado (3).

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.