João Campos faz carreata pela Região Metropolitana do Recife no último dia de campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato do PSB ao governo de Pernambuco passa pela Zona Norte, Zona Sul, Olinda e Jaboatão dos Guararapes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou de uma carreata entre a Zona Norte do Recife e Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O trajeto começou no Córrego do Jenipapo e terminou no Campo do Onze, em Santo Amaro, neste sábado (03), véspera do primeiro turno das eleições.

O percurso incluiu bairros como Macaxeira, Nova Descoberta, Dois Unidos, Casa Amarela, Alto José Bonifácio, Morro da Conceição, Água Fria, Beberibe, Águas Compridas e Peixinhos, antes do retorno ao Recife.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Durante a agenda, esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), do senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT), da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), do prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além de candidatos e outras lideranças da Frente Popular.

Superlive da cobertura das Eleições 2026

Propostas

O ex-prefeito do Recife voltou a citar propostas apresentadas ao longo da campanha. Entre elas, está a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. Também anunciou uma proposta relacionada à tarifa de água, afirmando que pretende impedir um reajuste previsto para novembro.

"A empresa sequer começou a operar e a conta já vai aumentar. Como governador, eu vou barrar esse reajuste da água. Eu quero água na torneira das pessoas com preço justo", disse.

Outra proposta citada pelo candidato foi o programa "Sem Água, Sem Conta", que prevê a suspensão da cobrança para famílias inscritas na tarifa social quando o abastecimento não ocorrer regularmente. João também mencionou um conjunto de 94 obras voltadas à ampliação da produção e da distribuição de água em Pernambuco.

A agenda da Frente Popular continua durante a tarde, com uma nova carreata pela Zona Sul do Recife e por Jaboatão dos Guararapes, com concentração na Avenida Maria Irene, no Jardim Jordão.

Live de apuração das Eleições 2026