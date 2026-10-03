João Campos faz carreata pela Região Metropolitana do Recife no último dia de campanha
Na reta final da campanha eleitoral, o candidato do PSB ao governo de Pernambuco passa pela Zona Norte, Zona Sul, Olinda e Jaboatão dos Guararapes
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou de uma carreata entre a Zona Norte do Recife e Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O trajeto começou no Córrego do Jenipapo e terminou no Campo do Onze, em Santo Amaro, neste sábado (03), véspera do primeiro turno das eleições.
O percurso incluiu bairros como Macaxeira, Nova Descoberta, Dois Unidos, Casa Amarela, Alto José Bonifácio, Morro da Conceição, Água Fria, Beberibe, Águas Compridas e Peixinhos, antes do retorno ao Recife.
Durante a agenda, esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), do senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT), da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), do prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além de candidatos e outras lideranças da Frente Popular.
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Propostas
O ex-prefeito do Recife voltou a citar propostas apresentadas ao longo da campanha. Entre elas, está a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. Também anunciou uma proposta relacionada à tarifa de água, afirmando que pretende impedir um reajuste previsto para novembro.
"A empresa sequer começou a operar e a conta já vai aumentar. Como governador, eu vou barrar esse reajuste da água. Eu quero água na torneira das pessoas com preço justo", disse.
Outra proposta citada pelo candidato foi o programa "Sem Água, Sem Conta", que prevê a suspensão da cobrança para famílias inscritas na tarifa social quando o abastecimento não ocorrer regularmente. João também mencionou um conjunto de 94 obras voltadas à ampliação da produção e da distribuição de água em Pernambuco.
A agenda da Frente Popular continua durante a tarde, com uma nova carreata pela Zona Sul do Recife e por Jaboatão dos Guararapes, com concentração na Avenida Maria Irene, no Jardim Jordão.
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