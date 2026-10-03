Flávio Bolsonaro acusa PT de aparelhar instituições e PF de perseguir adversários, sem provas

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Em ato no interior de São Paulo, candidato também criticou o STF e afirmou, sem apresentar provas, que haveria perseguição a opositores

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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, sinalizou neste sábado, 3, para uma possível reforma do Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). Em agenda na cidade de Americana, no interior de São Paulo, ele disse que "muita coisa deve ser consertada" e mencionou que a Corte Máxima não pode ser "uma delegacia de polícia".

O candidato também falou em "acabar" com o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado. Em outro momento, alegou que "amigos" do presidente Luiz Inácio da Silva (PT) no STF estariam "dando canetada" em prol da reeleição do petista.

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Superlive da cobertura das Eleições 2026

Flávio falou após uma motocarreata no interior de São Paulo na manhã deste sábado, entre as cidades de Santa Bárbara d'Oeste e Americana. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os candidatos ao Senado pelo Estado, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), também participaram.

O candidato à Presidência disse que São Paulo vai ter "um presidente da república alinhado com o governador". Ele disse ainda ter "convicção" de vitória no primeiro turno, tanto na Presidência quanto o governo de São Paulo.

Live de apuração das Eleições 2026