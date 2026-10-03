Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%
Última pesquisa do instituto antes do primeiro turno mostra empate técnico na disputa presidencial; no segundo turno, Lula tem 47% e Flávio, 46%
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) tem 42%.
Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada na quinta-feira (1º), Lula manteve os 45% dos votos válidos, enquanto Flávio passou de 40% para 42%.
Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%. Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) registra 1%.
Confira os votos válidos:
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
Votos totais
Na pesquisa estimulada considerando os votos totais, Lula registra 42%, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio Bolsonaro passou de 38% para 40%.
Caiado oscilou de 3% para 4%, enquanto Renan permaneceu com 3%. Augusto Cury passou de 4% para 3%.
Confira:
- Lula: 42% (eram 42%)
- Flávio Bolsonaro: 40% (eram 38%)
- Ronaldo Caiado: 4% (eram 3%)
- Renan Santos: 3% (eram 3%)
- Augusto Cury: 3% (eram 4%)
- Romeu Zema: 0% (era 1%)
- Samara Martins: 0% (era 1%)
- Demais candidatos: 0%
- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%)
- Indecisos: 3% (eram 2%)
Espontânea
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista de candidatos, Lula aparece com 40% e Flávio Bolsonaro, com 33%.
Na rodada anterior, os percentuais eram de 39% e 31%, respectivamente.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é citado espontaneamente por 4% dos entrevistados. Caiado, Cury e Renan aparecem com 2% cada.
Os indecisos representam 11%, ante 13% no levantamento anterior.
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Confira:
- Lula: 40% (eram 39%)
- Flávio Bolsonaro: 33% (eram 31%)
- Jair Bolsonaro: 4% (eram 4%)
- Ronaldo Caiado: 2% (eram 2%)
- Augusto Cury: 2% (eram 2%)
- Renan Santos: 2% (eram 2%)
- Outras respostas: 2% (eram 2%)
- Branco/nulo/nenhum: 3% (eram 5%)
- Indecisos: 11% (eram 13%)
Definição de voto
Entre os entrevistados que declaram voto em algum candidato, 87% afirmam estar totalmente decididos. Outros 13% dizem que ainda podem mudar de escolha até a votação deste domingo (4).
Segundo turno
O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O petista aparece com 47%, enquanto o candidato do PL tem 46%.
Os dois estão tecnicamente empatados. Na pesquisa anterior, Lula registrava 48% e Flávio, 45%.
Confira:
- Lula: 47% (eram 48%)
- Flávio Bolsonaro: 46% (eram 45%)
- Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
- Indecisos: 2% (era 1%)
O que são votos válidos
Os votos válidos consideram os votos destinados aos candidatos e deixam de fora brancos e nulos. É dessa forma que a Justiça Eleitoral calcula o resultado oficial.
Para vencer a eleição presidencial no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.
Metodologia
O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores com 16 anos ou mais, neste sábado (3).
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.