Datafolha em PE: Raquel Lyra tem 49% dos votos válidos; João Campos, 48%

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Última pesquisa do instituto antes do primeiro turno mostra empate técnico entre os dois principais candidatos ao Governo de Pernambuco

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) aparece com 49% dos votos válidos na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 48%.

Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

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Na rodada anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira (1º), Raquel tinha 50% dos votos válidos, enquanto João registrava 47%. Entre os dois levantamentos, portanto, a governadora oscilou um ponto para baixo e o socialista, um ponto para cima.

Confira os votos válidos:

Raquel Lyra (PSD): 49%

João Campos (PSB): 48%

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Renan Hallais (Missão): 1%

Victor Assis (PCO): 0%

Professora Camila (UP): 0%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

Os votos válidos consideram apenas os votos dados aos candidatos e deixam de fora os votos brancos e nulos. No cálculo apresentado pelo Datafolha, também são excluídos os eleitores que ainda se declaram indecisos.

Para vencer a disputa no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.

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Votos totais

Na pesquisa estimulada considerando os votos totais, Raquel aparece com 46%, mesmo percentual registrado no levantamento anterior. João passou de 44% para 45%.

Ivan Moraes oscilou de 2% para 1%, enquanto Renan Hallais permaneceu com 1%. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum candidato somam 4%, e os indecisos representam 3%.

Veja os números:

Raquel Lyra: 46% (-)

João Campos: 45% (+1)

Ivan Moraes: 1% (-1)

Renan Hallais: 1% (-)

Victor Assis: 0% (-)

Professora Camila: 0% (-)

Guilherme Fonseca: 0% (-)

Branco/nulo/nenhum: 4% (-)

Indecisos: 3% (-)

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados dizem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, Raquel aparece com 40%, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior.

João Campos passou de 34% para 36%. A diferença numérica entre os dois, que era de seis pontos, caiu para quatro.

O ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, foi citado espontaneamente por 1% dos entrevistados. Ivan Moraes também aparece com 1%. O percentual de indecisos passou de 15% para 14%.

Confira:

Raquel Lyra: 40% (-)

João Campos: 36% (+2)

Eduardo Campos: 1% (-)

Ivan Moraes: 1% (-)

Outras respostas: 5% (-)

Branco/nulo/nenhum: 3% (-1)

Indecisos: 14% (-1)

92% dizem que voto é definitivo

A pesquisa também mediu o grau de definição dos eleitores na véspera do primeiro turno. Entre os entrevistados que declararam voto em algum candidato, 92% afirmam que a escolha é definitiva.

Na rodada anterior, eram 88%. Já o percentual dos que admitem que ainda podem mudar o voto caiu para 8%. No levantamento de quinta-feira, esse grupo representava 11%.

O Datafolha também perguntou aos entrevistados sobre o número do candidato em quem pretendem votar.

Ao todo, 77% souberam informar corretamente o número da candidatura escolhida. Outros 20% não sabiam responder ou indicaram um número incorreto.

Segundo turno



Em uma eventual disputa de segundo turno, Raquel e João também aparecem tecnicamente empatados.

A governadora registra 48%, enquanto o socialista tem 47%. Na rodada anterior, Raquel aparecia com 50% e João, com 46%.

Entre os dois levantamentos, portanto, Raquel oscilou dois pontos para baixo e João, um ponto para cima.

Confira:

Raquel Lyra: 48% (eram 50%)

João Campos: 47% (eram 46%)

Branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%)

Indecisos: 2% (era 1%)

Metodologia

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (2) e este sábado (3).

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.