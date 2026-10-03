Datafolha em PE: Raquel Lyra tem 49% dos votos válidos; João Campos, 48%
Última pesquisa do instituto antes do primeiro turno mostra empate técnico entre os dois principais candidatos ao Governo de Pernambuco
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) aparece com 49% dos votos válidos na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 48%.
Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.
Na rodada anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira (1º), Raquel tinha 50% dos votos válidos, enquanto João registrava 47%. Entre os dois levantamentos, portanto, a governadora oscilou um ponto para baixo e o socialista, um ponto para cima.
Confira os votos válidos:
- Raquel Lyra (PSD): 49%
- João Campos (PSB): 48%
- Ivan Moraes (PSOL): 1%
- Renan Hallais (Missão): 1%
- Victor Assis (PCO): 0%
- Professora Camila (UP): 0%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
Os votos válidos consideram apenas os votos dados aos candidatos e deixam de fora os votos brancos e nulos. No cálculo apresentado pelo Datafolha, também são excluídos os eleitores que ainda se declaram indecisos.
Para vencer a disputa no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.
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Votos totais
Na pesquisa estimulada considerando os votos totais, Raquel aparece com 46%, mesmo percentual registrado no levantamento anterior. João passou de 44% para 45%.
Ivan Moraes oscilou de 2% para 1%, enquanto Renan Hallais permaneceu com 1%. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum candidato somam 4%, e os indecisos representam 3%.
Veja os números:
- Raquel Lyra: 46% (-)
- João Campos: 45% (+1)
- Ivan Moraes: 1% (-1)
- Renan Hallais: 1% (-)
- Victor Assis: 0% (-)
- Professora Camila: 0% (-)
- Guilherme Fonseca: 0% (-)
- Branco/nulo/nenhum: 4% (-)
- Indecisos: 3% (-)
Espontânea
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados dizem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, Raquel aparece com 40%, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior.
João Campos passou de 34% para 36%. A diferença numérica entre os dois, que era de seis pontos, caiu para quatro.
O ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, foi citado espontaneamente por 1% dos entrevistados. Ivan Moraes também aparece com 1%. O percentual de indecisos passou de 15% para 14%.
Confira:
- Raquel Lyra: 40% (-)
- João Campos: 36% (+2)
- Eduardo Campos: 1% (-)
- Ivan Moraes: 1% (-)
- Outras respostas: 5% (-)
- Branco/nulo/nenhum: 3% (-1)
- Indecisos: 14% (-1)
92% dizem que voto é definitivo
A pesquisa também mediu o grau de definição dos eleitores na véspera do primeiro turno. Entre os entrevistados que declararam voto em algum candidato, 92% afirmam que a escolha é definitiva.
Na rodada anterior, eram 88%. Já o percentual dos que admitem que ainda podem mudar o voto caiu para 8%. No levantamento de quinta-feira, esse grupo representava 11%.
O Datafolha também perguntou aos entrevistados sobre o número do candidato em quem pretendem votar.
Ao todo, 77% souberam informar corretamente o número da candidatura escolhida. Outros 20% não sabiam responder ou indicaram um número incorreto.
Segundo turno
Em uma eventual disputa de segundo turno, Raquel e João também aparecem tecnicamente empatados.
A governadora registra 48%, enquanto o socialista tem 47%. Na rodada anterior, Raquel aparecia com 50% e João, com 46%.
Entre os dois levantamentos, portanto, Raquel oscilou dois pontos para baixo e João, um ponto para cima.
Confira:
- Raquel Lyra: 48% (eram 50%)
- João Campos: 47% (eram 46%)
- Branco/nulo/nenhum: 3% (eram 3%)
- Indecisos: 2% (era 1%)
Metodologia
O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (2) e este sábado (3).
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.